Tottenham - Gareth Bale : "Je suis heureux et je suis sûr que ça se voit"

Auteur d'un doublé lors de la victoire face à Burnley (4-0), Gareth Bale est heureux chez les Spurs et espère renouveler ce genre de performance.

Gareth Bale en a encore sous le pied ! Oui, le virtuose gallois peut encore signer de grandes prestations au plus haut niveau ! Il l’a prouvé ce dimanche en rendant une brillante copie lors du match des Spurs contre Burnley (4-0). Alors qu’il n’honorait que sa troisième titularisation en Premier League cette saison, le joueur prêté par le Real Madrid a réussi à marquer deux fois et signer une passe décisive, jouant un grand rôle dans le probant succès de sa formation londonienne face aux Clarets.

Grâce à sa belle prestation du jour, Gareth Bale est désormais directement impliqué dans 7 buts à l’occasion de ses 4 dernières sorties avec Tottenham (4 buts et 3 assists). Des statistiques intéressantes, qui donnent envie de croire à une fin de saison d'une toute autre facture que ses derniers mois passés chez les Londoniens.

"Je m’améliore petit à petit pour revenir totalement en forme"

Interrogé au micro de Sky Sport après la rencontre, le Gallois s'est dit hermétique aux critiques. "Je sais que des gens critiquent, mais j’ai l’expérience suffisante pour garder la tête froide, ne rien dire de stupide et continuer à jouer en donnant le meilleur de moi-même. Ça a été un bon match pour moi, je m’améliore petit à petit pour revenir totalement en forme. Je me sens bien et la forme revient. C’est bon d’aider l’équipe", a ainsi confié le joueur âgé de 31 ans, prêté par le Real Madrid cette saison.





"Je suis heureux depuis le début de saison. Je me sens à l’aise dans le vestiaire et j’apprécie. Je suis heureux et je suis sûr que ça se voit sur le terrain. Je n’étais pas blessé d’être remplaçant. Il y a beaucoup de matchs à venir. C’est important de continuer à accumuler des minutes", a-t-il ajouté, avant d'évoquer les qualités de ses deux compères d'attaque : Harry Kane et Heung-min Son, deux des meilleurs attaquants de la Premier League, avec lesquels il apprécie évoluer chez les Spurs.

"Jouer avec eux est la raison pour laquelle je suis venu ici, c’est ce que je voulais. C’est génial d’être recherché sur le terrain, de bien me sentir et aussi de ressentir la confiance. On sait que le football est parfois injuste, mais la seule chose que l’on peut faire c’est jouer et aller de l’avant".

Cette victoire permet aux Spurs de stopper leur mauvaise série en championnat et passer à la huitième place, à six unités des places donnant accès à la prochaine Ligue des Champions. Finaliste de la Carabao Cup et 8es de finale de la Ligue des Champions, Bale et cie peuvent rendre leur fin de saison très intéressante.