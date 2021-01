Tottenham et West Ham en colère contre plusieurs joueurs pour avoir fêté le Réveillon

Plusieurs joueurs des Spurs et des Hammers auraient passé le Réveillon ensemble, en dépit des règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

et ont condamné quatre joueurs après l'apparition d'une photo les montrant célébrant Noël ensemble en violation des restrictions sur le coronavirus.

Une image largement diffusée sur les réseaux sociaux montre Erik Lamela, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso ensemble lors d'une fête aux côtés du milieu de terrain des Hammers, Manuel Lanzini.

Londres est actuellement soumise à la quatrième catégorie de restrictions du gouvernement britannique en matière de coronavirus, qui interdit à quiconque de se mêler à des personnes extérieures à son foyer pour tenter de freiner la propagation du virus.

Tottenham a ainsi écrit dans un communiqué : "Nous sommes extrêmement déçus et nous condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs en famille et entre amis ensemble à Noël, d'autant plus que nous connaissons les sacrifices que tout le monde dans le pays a faits pour rester en sécurité pendant la période des fêtes.

"Les règles sont claires, il n'y a aucune exception, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et à notre personnel les derniers protocoles et leurs responsabilités pour qu'ils y adhèrent et donnent l'exemple. La question sera traitée en interne."

Lamela n'est pas dans le groupe pour le match de ce samedi contre Leeds, tandis que Reguilon est sur le banc et remplacé par Ben Davies. L'Argentin Lo Celso est actuellement mis à l'écart en raison d'une blessure à la cuisse.

Lanzini, quant à lui, a participé aux trois matchs de West Ham pendant la période de Noël, contre , et .

Les Hammers ont également réagi : "Le club a fixé les normes les plus élevées possibles avec ses protocoles et ses mesures concernant le Covid-19. Nous sommes donc déçus d'apprendre les agissements de Manuel Lanzini.

"L'affaire a été traitée en interne et Manuel a été fortement rappelé à ses responsabilités."

L'incident survient alors que le Royaume-Uni est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus, en partie due à une nouvelle souche plus infectieuse de la maladie.

Le gouvernement a renforcé les restrictions juste avant Noël, ce qui signifie que tous les matches de la doivent à nouveau être joués à huis clos après que certains clubs aient été autorisés à faire venir jusqu'à 2 000 supporters dans les stades.

Le voyage d' à a été reporté au début du mois avant qu'Everton contre et contre Tottenham ne soient annulés la semaine dernière. Le match de Fulham contre dimanche est également annulé suite à plusieurs cas détectés parmi l'équipe des Cottagers.