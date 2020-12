Tottenham, Dele Alli n’a pas arrangé son cas auprès de Mourinho

Titulaire en coupe, le milieu de terrain anglais n’a pas donné satisfaction à son entraîneur, qui l’a bien fait remarquer après le match.

On dit souvent que l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur un banc redistribue les cartes chez les joueurs. Les indésirables peuvent retrouver grâce et les cadres d’un jour tomber aux oubliettes. Le cas de Dele Alli avec José Mourinho à en est le parfait exemple.

S’il a toujours énervé pour ses performances en dent de scie, le milieu anglais était malgré tout considéré comme un homme fort du système de Pocchetino depuis son arrivée aux Spurs en 2015.

Mais le départ de l’Argentin et l’arrivée du Special One il y a un an a compliqué inversé la tendance. Sous les ordres de Mourinho, Alli n’est devenu qu’un faire-valoir dans l’effectif londonien. Comme il en a souvent l’habitude dans ses clubs, le Portugais a trouvé son bouc-émissaire et il se nomme Dele Alli.

Depuis le restart de la en juin dernier, l’international anglais doit désormais se contenter de miettes. Seulement quatorze matches joués en six mois et la plupart du temps en coupes nationales ou européennes. Depuis le début de la saison, Alli n’a joué que 74 minutes en Premier League…

Annoncé dans le viseur du PSG à la fin du mercato estival, le natif de Milton Keynes était resté aux Spurs, pensant faire changer d’avis Mourinho. Malgré les tentatives médiatiques du Portugais de redonner confiance à son joueur, on ne peut pas dire que ce soit réussi. A vouloir trop bien faire pour se faire remarquer, Dele Alli fait tout à l’envers et sa titularisation, mercredi, en Carabao Cup ne va pas l’aider à gagner du temps de jeu.

L'article continue ci-dessous

A l’issue de la qualification londonienne (3-1) pour les demies de la compétition, José Mourinho s’en est publiquement pris à son milieu de terrain, coupable d’avoir permis l’égalisation de à la 53eme. D’ailleurs, « Mou » n’a pas hésité à sortir Alli juste après l’heure de jeu, pour la plus grande colère du joueur.

"Oui, je suis énervé, a concédé Mourinho. Un joueur dans sa position doit donner du liant et créer des occasions, pas créer des problèmes pour sa propre équipe. Nous avons concédé une contre-attaque alors que nous n'étions pas en place, pas équilibré et ils ont égalisé alors que la rencontre était complètement entre nos mains, alors oui, je suis énervé."

A Madrid, Benzema avait eu la force mentale pour répondre sur le terrain à Mourinho, idem pour Pogba à . Pour Alli, le divorce semble lui bien consumé avec son entraîneur… Avis aux amateurs durant le mercato hivernal