Tottenham, Dele Alli agressé lors d'un cambriolage

La police recherche deux suspects qui sont partis avec des bijoux de la maison du milieu de Tottenham lors de l'incident tôt mercredi matin.

Le milieu de terrain de , Dele Alli, a remercié les supporters pour leur soutien après que des informations aient fait surface affirmant qu'il avait subi des blessures mineures au couteau après avoir été cambriolé à son domicile. L'incident se serait produit juste après minuit mercredi matin, la police confirmant que le milieu des Spurs avait subi "des blessures mineures au visage après avoir été agressé" par deux hommes.

Dele Alli n'a pas eu besoin d'hospitalisation et la police devrait continuer à rechercher les coupables. "La police a été appelée vers 00h35 le mercredi 13 mai pour des informations faisant état d'un vol à domicile à Barnet", a déclaré un porte-parole de la police. "Deux hommes sont entrés dans la propriété et ont volé des bijoux, dont des montres, avant de s'enfuir. Un homme occupant la propriété, âgé dans la vingtaine, a subi des blessures mineures au visage après avoir été agressé. Il n'a pas eu besoin de soins hospitaliers. Il n'y a eu aucune arrestation. L'enquête se poursuit".

Verthonghen déjà cambriolé, il y a quelques semaines

L'article continue ci-dessous

La police passerait en revue les images de vidéosurveillance de la maison d'Alli pour obtenir des informations sur les suspects. Le joueur de 24 ans a confirmé l'incident par un post sur Twitter, disant qu'il allait bien, bien qu'il ait qualifié l'expérience de "horrible" : "Merci pour tous les messages. Expérience horrible, mais tout va bien maintenant. J'apprécie le soutien", a déclaré l'international anglais. Selon un rapport du Daily Mail, Alli a été "cogné au visage" pendant le vol, alors que la star des Spurs s'est bagarrée avec les deux coupables.

Plus d'équipes

Dele Alli a été isolé dans sa maison pendant le confinement en raison de la pandémie coronavirus, partageant apparemment l'espace avec son frère et leurs deux partenaires, ainsi qu'avec un autre ami. L'incident concernant le vol survient à peine deux mois après que le coéquipier d'Alli, Jan Vertonghen, ait connu une expérience similaire dans sa maison au nord de Londres. Le défenseur était absent lors d'un match de la en mars lorsque sa femme et ses enfants étaient détenus par quatre hommes portant des cagoules et des machettes, qui sont partis avec des appareils électriques.

L'épouse de Vertonghen et ses deux enfants n'ont pas été blessés physiquement lors de l'incident. Tottenham intensifie son entraînement individuel en vue d'un retour sur le terrain le mois prochain dans le cadre du plan de redémarrage du projet de la . Avant la suspension en raison de la pandémie de Coronavirus en mars, les Spurs étaient huitièmes en Premier League, sept points derrière , quatrième.