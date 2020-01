Tottenham confirme la grave blessure d’Harry Kane

Le club londonien de Tottenham a confirmé ce vendredi que son attaquant vedette, Harry Kane, souffrait d’une sérieuse blessure aux ischios.

Harry Kane a été touché mercredi dernier lors du match des Spurs contre en . Et, ce qui était redouté pour l’international anglais a été confirmé ce vendredi, à savoir une sérieuse blessure aux ischios.

« Après évaluation aujourd'hui (vendredi), nous pouvons confirmer que Harry Kane a subi une déchirure au tendon de l’ischio-jambier lors de notre match du Nouvel An contre Southampton. Notre personnel médical continuera à examiner la blessure avec un traitement continu », faisait savoir un communiqué sur le site officiel de .

Kane très incertain pour la reprise de la Ligue des Champions

La durée d’indisponibilité de l’international anglais n’a pas été communiquée, mais il apparait évident qu'il sera out pendant plusieurs semaines. Généralement, une lésion de ce type nécessite au moins un mois et demi d’inactivité. Il faudrait donc un miracle pour qu’il soit opérationnel avant le retour de la Ligue des Champions (mi-février). En 8es de finale de cette compétition, les vice-champions d’Europe vont, pour rappel, défier Leipzig (19 février et 10 mars).

José Mourinho avait de quoi se lamenter à la suite de cette nouvelle, lui qui craignait fortement un long arrêt pour son joueur vedette. The Special One devra notamment composer sans son buteur en C1, mais aussi lors de nombreux matches importants en Premier League. Les Spurs vont affronter successivement , et lors des six semaines qui suivent.