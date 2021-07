Tottenham blinde Heung-min Son

Pendant que l’avenir de Kane est incertain, Tottenham a pris soin de prolonger jusqu’en 2025 l’autre star de l’équipe, Heung-min Son.

Son Heung-min a signé un nouveau contrat avec Tottenham Hotspur, a annoncé le club de Premier League.

Les Spurs ont confirmé que leur attaquant vedette avait accepté de nouveaux termes dans une vidéo sur Twitter, accompagnée d'un message dans la langue maternelle sud-coréenne de Son qui disait "son histoire continue".

L'international sud-coréen a signé un nouvel accord de quatre ans, jusqu'à l'été 2025.

Son pour oublier Kane ?

Le joueur de 29 ans a été récompensé pour son excellente forme ces dernières saisons, avec un accord qui pourrait le garder à Tottenham au delà de la trentaine.

Son a marqué 107 buts et fourni 64 passes décisives en 280 apparitions toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint les Spurs du Bayer Leverkusen en août 2015.

Parmi eux figuraient les premiers buts en Premier League et en Ligue des champions au nouveau stade Tottenham Hotspur du club, et un but exceptionnel inscrit contre Burnley en décembre 2019 où le Sud-Coréen avait remonté tout le terrain balle au pied et ainsi remporté le prix Puskas et celui de plus beau but de la saison en Premier League.

Qu'est-ce qui a été dit?

Son a déclaré sur le site officiels des Spurs : "C'était déjà un grand honneur de jouer ici pendant six ans, le club m'a montré un respect énorme et massif et évidemment je suis très heureux d'être ici."

"C'est comme à la maison, surtout avec les fans, les joueurs, le staff. Il n'y a pas eu de décision. C'était facile. Je suis si heureux d'être ici et je serai si heureux de revoir les fans bientôt."

Le directeur général du football, Fabio Paratici, a ajouté : "Nous sommes ravis d'avoir conclu un nouveau contrat à long terme avec Son alors que nous nous dirigeons vers le début d'une nouvelle saison et un nouveau chapitre pour le club avec Nuno Espirito Santo."

"Tout le monde peut voir le réel impact positif qu'il a sur le club, à la fois sur et en dehors du terrain, et nous sommes ravis qu'il joue un rôle dans ce que nous essayons de réaliser dans les années à venir."