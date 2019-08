Tottenham - Aston Villa (3-1), débuts parfaits pour Ndombélé et Tottenham

Grâce notamment à un but de sa recrue française, Tanguy Ndombélé, le vice-champion d'Europe a pris le dessus sur Aston Villa.

Lors du dernier match de la journée de samedi en , a pris le meilleur sur à domicile. La victoire a été longue à se dessiner et les Londoniens ont même eu à courir longtemps derrière le score. Mais, ils ont fini par remporter la mise et imiter et , victorieux également de leurs premiers matches.

Avec un doublé réussi, l'inévitable Harry Kane a été le grand bonhomme de cette partie. Deux réalisations signées en l'espace de quatre minutes (86e et 90e). D'abord en plaçant une puissante frappe du gauche en pleine lucarne suite à un ballon perdu par l'arrière-garde des Villans. Puis, en reprenant un service plein axe de Moussa Sissoko. Du plat du pied droit, il n'a laissé aucune chance au portier adverse.

Le boulet de canon de Ndombélé

Sissoko n'a pas été le seul français à se distinguer lors de cette partie. C'est aussi le cas de Tanguy Ndombélé. L'ex-Lyonnais a réussi à marquer dès son premier match de championnat anglais. Et quel but ! Une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, qui a fini dans l'angle opposé. L'international français ne pouvait pas rêver mieux comme baptême de feu.

Au final, à la faveur d'un brillant sursaut, les Spurs ont donc réussi à empocher les trois points. Mais, perfectionniste comme il est, Mauricio Pochettino ne manquera certainement pas de remonter les bretelles à ses hommes. L'ouverture du score des Villans, signée McGinn (9e), est survenue sur un long ballon venu du camp d'en face et sur lequel la défense centrale des Spurs s'est montrée inexplicablement passive. Un petit bémol qu'il convient de corriger avant le prochain match qui verra les Londoniens se déplacer à Manchester City.