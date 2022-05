TOPS : les meilleurs buteurs des cinq championnats majeurs

De Mohamed Salah à Robert Lewandowski, en passant par Karim Benzema, Kylian Mbappé et Ciro Immobile, le football européen regorge de buteurs talentueux à la recherche du Soulier d'or en Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 et Serie A.

Les joueurs qui ont fait leurs preuves et qui ont maîtrisé la technique la plus difficile du football - faire trembler les filets - valent leur pesant d'or et peuvent contribuer de manière significative à la quête de titres majeurs et à la qualification en coupes d'Europe.

Qui est actuellement en tête du classement des buteurs dans les principales divisions européennes, où certains des plus grands noms de la planète se disputent le droit d'être considérés comme le meilleur buteur ? GOAL se penche sur la question.

Les meilleurs buteurs de Premier League

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United à l'été 2021 a permis d'ajouter une autre présence prolifique dans les rangs de la Premier League, le Portugais ayant tendance à battre des records partout où il va. Cependant, le Portugais a toujours dû faire face à une concurrence féroce pour le titre de meilleur buteur de la part d'éternels prétendants au Soulier d'or tels que l'attaquant Harry Kane et le joueur vedette Mohamed Salah.

Rang Joueur Équipe Buts 1 Mohamed Salah Liverpool 22 2 Heung-min Son Tottenham 21 3 Cristiano Ronaldo Manchester United 18 =4 Diogo Jota Liverpool 15 =4 Harry Kane Tottenham 15 =4 Kevin De Bruyne Manchester City 15 =4 Sadio Mane Liverpool 15 =8 Wilfried Zaha Crystal Palace 13 =8 Raheem Sterling Manchester City 13 =10 Jamie Vardy Leicester City 12 =10 Ivan Toney Brentford 12

Les meilleurs buteurs de la Liga

Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone après avoir remporté cinq fois de suite le Trophée Pichichi. Luis Suarez est le seul homme qui ne s'appelle ni Messi ni Ronaldo à avoir remporté cette récompense au cours des 11 dernières années. Une fenêtre de tir s'est ouverte pour que quelqu'un d'autre prenne le relais et devienne le roi du but en Espagne. Sur son nuage cette saison, l'international français Karim Benzema est, sans surprise, à la tête de cette charge alors qu'il devient un Galactique à part entière au Real Madrid.

Rang Joueur Équipe Buts 1 Karim Benzema Real Madrid 27 2 Iago Aspas Celta Vigo 18 3 Vinicius Jr Real Madrid 17 4 Raul de Tomas Espanyol 16 5 Enes Unal Getafe 15 6 Juanmi Real Betis 14 7 Joselu Alaves 13 =8 Jose Luis Morales Levante 12 =8 Memphis Depay Barcelona 12 =10 Goncalo Guedes Valencia 11 =10 Angel Correa Atletico Madrid 11 =10 Memphis Depay Barcelona 11 =10 Luis Suarez Atletico Madrid 11 =10 Pierre-Emerick Aubameyang Barcelona 11

Les meilleurs buteurs de Serie A

Ronaldo a remporté le titre lors de sa dernière saison à la Juventus, mais Immobile, l'attaquant de la Lazio, a été le buteur le plus régulier du football italien ces dernières années, avec 29 buts en 2017-18 et 36 en 2019-20. Il doit faire face à la concurrence d'une nouvelle génération d'attaquants, avec des joueurs comme Dusan Vlahovic et Lautaro Martinez, tandis que la star anglaise Tammy Abraham impressionne de son côté à la Roma.

Rang Joueur Équipe Buts 1 Ciro Immobile Lazio 27 2 Dusan Vlahovic Fiorentina/Juventus 23 3 Lautaro Martinez Inter 19 4 Giovanni Simeone Cagliari/Hellas Verona 16 5 Tammy Abraham Roma 15 =6 Domenico Berardi Sassuolo 14 =6 Marko Arnautovic Bologna 14 =6 Gianluca Scamacca Sassuolo 14 =9 Victor Osimhen Napoli 13 =9 Mario Pasalic Atalanta 13 =9 Edin Dzeko Inter 13 =9 Joao Pedro Cagliari 13 =9 Andrea Pinamonti Empoli 13

Les meilleurs buteurs de Bundesliga

Il n'est pas surprenant de constater que Lewandowski, la superstar du Bayern Munich, a remporté le Torjagerkanone lors de chacune des quatre dernières campagnes, et six des huit dernières. L'attaquant polonais reste un modèle de régularité remarquable, la barre des 40 buts toutes compétitions confondues ayant été franchie sept saisons de suite.

Rang Joueur Équipe Buts 1 Robert Lewandowski Bayern Munich 34 2 Patrik Schick Bayer Leverkusen 24 3 Erling Haaland Borussia Dortmund 21 4 Christopher Nkunku RB Leipzig 20 5 Anthony Modeste Koln 19 6 Serge Gnabry Bayern Munich 14 =7 Taiwo Awoniyi Union Berlin 13 =7 Moussa Diaby Bayer Leverkusen 13 =9 Max Kruse Union Berlin/Wolfsburg 11 =9 Jonathan Burkardt Mainz 11 =9 Andre Silva RB Leipzig 11

Les meilleurs buteurs de Ligue 1

On aurait pu s'attendre à ce que Messi emporte ses records d'Espagne en France, mais le septuple Ballon d'Or a trouvé le chemin un peu plus difficile en Ligue 1 qu'en Liga. Il est toutefois entouré d'un groupe de stars au Paris Saint-Germain - dont des futurs Ballons d'or potentiels - tandis que des joueurs comme Wissam Ben Yedder et Moussa Dembélé ont un pedigree qui laisse penser qu'ils ne peuvent jamais être exclus de la course au Soulier d'or.

Rang Joueur Équipe Buts 1 Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 24 =2 Wissam Ben Yedder Monaco 21 =2 Martin Terrier Rennes 21 4 Moussa Dembele Lyon 19 =5 Gaetan Laborde Rennes/Montpellier 15 =5 Andy Delort Montpellier/Nice 15 =7 Jonathan David Lille 13 =7 Mohamed Bayo Clermont 13 =9 Neymar Paris Saint-Germain 12 =9 Dimitri Payet Marseille 12 =9 Ludovic Ajorque Strasbourg 12 =9 Karl Toko-Ekambi Lyon 12 =9 Randal Kolo Muani Nantes 12

Tous les tableaux sont corrects au moment de la rédaction, le 13/05/2022.