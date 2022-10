Alors que Karim Benzema a reçu son premier Ballon d'Or, Tony Kroos s'est moqué de la cérémonie de France Football.

À chaque remise de Ballon d'Or, trophée le plus attendu, bien d'autres trophées sont décernés. Certains récompensent le plus beau but de l'année, d'autres le meilleur gardien et... la meilleure équipe, trophée supposé récompenser un collectif.

Tony Kroos se moque de la cérémonie du Ballon d'Or!

Le Real Madrid, vainqueur de la quasi totalité des trophées qu'il avait à disputer, semblait être largement favori, ce alors que Liverpool et Manchester City, deux formations défaites par les Merengues, étaient les deux autres formations nommées.

C'est pourtant bien City qui l'a emporté, la belle saison collective des Skyblues étant récompensée... ce qui n'a pas été au goût de tout le monde, madrilènes compris.

Tony Kroos, qui a félicité ses camarades Benzema (Ballon d'Or) et Courtois (Trophée Yachine du meilleur gardien), s'est ainsi moqué de ce trophée, qu'il estime probablement un peu ridicule.