Tolisso rêve du titre de champion de France avec l'OL

Dans une interview à Prime Video, Corentin Tolisso, de retour à l'OL, se confie sur son rêve de remporter la Ligue 1 avec l'OL.

Cet été, Corentin Tolisso a fait son retour à l'Olympique Lyonnais après avoir passé cinq saisons au Bayern Munich.

Le joueur qui devrait prendre part à la rencontre entre Lorient-Lyon, prévue ce dimanche 12 août à 13h00, et finalement reportée en raison du très mauvais état de la pelouse du Moustoir, a accordé un long entretien à nos confrères de Prime Video, le diffuseur de la Ligue 1.

L'interview sera diffusée en intégralité ce dimanche dans l'émission « Dimanche Soir Football » à 19h00 sur Prime Video (une émission accessible gratuitement) et donc voici un extrait.

Corentin Tolisso y évoque ses ambitions avec l'Olympique Lyonnais : « Ça fait un moment qu'on a pas gagné le championnat de France. Après il y a eu l'arrivée de Paris qui a tout raflé mais malgré tout, Monaco et Lille ont réussi à gagner entre temps le championnat donc ça veut dire que c'est possible. »

« Mon rêve de gosse, à la base, c'était de jouer en pro à l'Olympique Lyonnais mais j'en un aussi d'être champion de France. Et avec l'OL. C'est l'objectif que j'ai envie d'atteindre dans ma carrière. Je ne sais si ce sera cette année, l'année prochaine dans trois ans, dans quatre ou même après si ça doit arriver après. Si on la chance de pouvoir se battre jusqu'au bout avec Paris ou d'autres équipes, on le fera », a également confié le champion du monde 2018.