Todd Boehly ramène un joyau à Strasbourg

L’homme d’affaires américain Todd Boehly prévoit un renfort important pour le RC Strasbourg, le club dont il est devenu propriétaire.

Le RC Strasbourg va peut-être connaitre une ère florissante, après être devenu la propriété du consortium américain BlueCo. Le rachat n’a pas encore été officialisé, mais une fois que ça sera fait on peut s’attendre à des arrivées prestigieuses au sein du club alsacien.

Une star russe attendue à Strasbourg

D’après les rumeurs qui émanent d’Angleterre (Chelsea report), Todd Boehly, le patron de BlueCo et qui est aussi connu pour être le président de Chelsea, envisage d’offrir au Racing les services d’un des plus gros espoirs du football européen.

Cet espoir c’est Arsen Zakharyan, le prometteur milieu de terrain de Dinamo Moscou. En Russie, ce dernier est considéré comme le joueur le plus talentueux qu’a connu le pays depuis Andrei Arshavin. De nombreux clubs européens l’ont déjà approché, dont Chelsea d’ailleurs, mais le Dinamo a jusqu’ici résisté aux raids extérieurs.

D’après le site transfermarkt, la valeur marchande de ce talentueux élément est de 15M€. Un montant qui n’est pas de nature à décourager Boehly. Et il a déjà démontré ces derniers mois du côté de Stamford Bridge qu’il peut dépenser sans compter.

Keller s’en frotte les mains

Un talent russe qui débarque à la Meinau, cela rappellera de bons souvenirs aux supporters les plus vieux du Racing. Au milieu des années 90 ils ont vu passer un certain Aleksandr Mostovoi dans leur club. Celui que l’on surnommait « Le Tsar » reste à ce jour comme l’un des plus grands joueurs ayant joué pour Strasbourg. Marc Keller, l’actuel président, le connait très bien puisqu’il a été son coéquipier.

Keller, justement, s’est félicité il y a quelques jours dans les colonnes de L’Equipe de ce nouveau chapitre qui s’annonce au RCS. « Notre budget va forcément évoluer avec l’investisseur. On sera plus compétitifs sur le mercato, plus actif aussi parce qu’on doit renouveler l’effectif. Nous allons avoir des moyens supérieurs pour être plus ambitieux ».