Tirage au sort Ligue Europa - Saint-Etienne s'en sort bien

Le tirage de la phase de poules de la Ligue Europa 2019/2020 vient de dévoiler les adversaires de l'ASSE.

Quatrième de la saison dernière, l'AS Saint-Etienne a manqué la qualification pour la , au profit de son grand rival, l'Olympique Lyonnais. Mais les Verts vont tout de même retrouver la , pour la première fois depuis la saison 2016-2017. Cette année-là, l'AS Saint-Etienne s'était offert un seizième de finale de gala contre le de José Mourinho, mais n'avait pas fait le poids.

Quatorzième de avec quatre points en trois journées, l'ASSE a connu quelques changements cet été. Exit Jean-Louis Gasset, remplacé par son ancien adjoint, Ghislain Printant, Saint-Etienne a également recruté quelques joueurs dont Ryad Boudebouz. Bien évidemment, les Verts auront à coeur de briller sur la scène européenne afin de faire honneur à leur riche histoire sur la scène continentale.

L'AS Saint-Etienne ne s'en est pas si mal sorti. Les Verts sont tombés dans le groupe I avec les Allemands de , les Belges de La Gantoise et les Ukrainiens de Oleksandriia. Ce ne sera pas simple pour l'ASSE mais les hommes de Ghislain Printant peuvent espérer se qualifier pour le prochain tour. Le club allemand part favori de cette poule, bien que ces dernières saisons, Wolfsbourg ait affiché beaucoup d'irrégularité d'une saison à l'autre, mais derrière c'est très ouvert et notamment entre La Gantoise et l'AS Saint-Etienne.

Groupe I :

Wolfsbourg

La Gantoise

AS Saint-Etienne

Oleksandriia