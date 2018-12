Tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions : quand, quels matches, quelles équipes, sur quelle chaîne regarder en direct à la TV

La phase éliminatoire de C1 de cette année va bientôt débuter, alors que la première phase touche à sa fin. Goal vous dévoile ce qu'il faut savoir.

La phase de poules de Ligue des champions touche bientôt à sa fin avec encore une dernière journée à disputer sur deux jours, et les huitièmes de finale de la compétition vont arriver à grands pas.

Cette année, la course à la qualification pour la phase à élimination directe a gagné en intensité, avec des groupes qui sont de plus en plus serrés - et nous ne connaissons pas encore la majorité des équipes qualifiées pour le prochain tour avant le dernier match.

L'anticipation quant aux équipes qui se qualifieront pour la phase à élimination directe et, bien sûr, contre qui chaque équipe sera confrontée a déjà commencé, et le tirage au sort pour les huitièmes de finale se prépare et aura lieu dans très peu de temps.

Goal vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ainsi que sur les équipes qualifiées, sur la procédure du tirage au sort, les règles pour la phase suivante, la manière de regarder les matchs, etc.

Quand a lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue ?

Le tirage au sort du premier tour de la phase finale de la Ligue des champions aura lieu lundi 17 décembre au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Il est prévu que l'événement se déroule à 11h00 GMT (12h en France) et qu'il soit suivi en direct par le streaming sur le site officiel de l'UEFA, ainsi que sur le blog en direct sur Goal.

Comment se déroule le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions?

Le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sera un tirage au sort durant lequel les huit premiers de groupes seront têtes de série. Les huit seconds du groupe ne seront pas têtes de série.

Les vainqueurs de groupes, ou équipes têtes de série, seront à l'extérieur pour les matches aller qui auront lieu les 13 et 14 février et les 19 et 20 février, les matches retours devant se disputer les 5 et 6 mars et les 12 et 13 mars.

Les équipes du même groupe ou de la même association nationale ne peuvent pas être tirées l'une contre l'autre. Par exemple, Liverpool ne peut pas être tiré contre Manchester United.

Cependant, cela changera pour le tirage au sort des quarts de finale, qui sera totalement ouvert.

Quelles équipes se sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des champions

Le FC Barcelone a été la première équipe à valider son billet pour les huitièmes de finale, suivi par le Real Madrid, l'AS Roma, la Juventus, l'AS Roma, Manchester United et Manchester City.

Group Premiers (tête de série en 1/8èmes) Deuxièmes (non tête de série en 1/8èmes) Qualifiés (position à déterminer) A Borussia Dortmund Atlético de Madrid Borussia Dortmund, Atlético de Madrid B FC Barcelone Tottenham FC Barcelone, Tottenham C PSG Liverpool PSG, Liverpool D FC Porto Schalke 04 FC Porto, Schalke 04 E Bayern Munich Ajax Amsterdam Bayern Munich, Ajax Amsterdam F Manchester City Lyon Manchester City, Lyon G Real Madrid AS Roma Real Madrid, AS Roma H Juventus Manchester United Juventus, Manchester United

*Ne répertorie que les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Goal maintiendra cette page à jour pendant le reste de la phase de groupe.

Quand est-ce que les matches de 1/8èmes de finale de C1 ?

La première manche des huitièmes de finale de Ligue des champions sera jouée du 12 au 20 février, et les matches retours seront joués à partir du 5 jusqu'au 13 mars.

Lors de la phase à éliminations directes, les équipes s'affrontent lors de matches aller-retour recevant chacun leur tour, jusqu'à la finale.

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg 1 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 2 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 3 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 4 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 5 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 6 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 7 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars 8 12/13 ou 19/20 Février 5/6 ou 12/13 Mars

Quels joueurs sont suspendus pour les 1/8ème de finale de C1 ?

Selon les consignes de l’UEFA, les simples cartons jaunes et les suspensions obtenues lors de la phase de groupes seront reportés à la phase suivante de la compétition ou à la Ligue Europa si l’équipe ne se qualifie pas.

Cependant, tous les cartons jaunes expireront à la fin des quarts de finale et ne seront pas reportés aux demi-finales.

Les 16 équipes qualifiées ne sont pas encore confirmées, mais pour le moment, Nicolas Tagliafico (Ajax), Hordur Bjorgvin Magnusson (CSKA Moscou), Kasim Adams Nuhu (Hoffenheim) et Solomon Kverkveliya (Lokomotiv Moscou) ont tous été suspendus pour le dernier match de groupe.

Comment regarder les huitièmes de finale de C1 ?

En France, les matches des huitièmes de finale de Ligue des champions seront à suivre sur RMC Sport, la chaîne détenant les droits de la compétition depuis le début de la saison 2018-2019.