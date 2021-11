Désormais ambassadeur de STATSports, Timothy Weah a accordé une interview exclusive à la version anglaise de GOAL.COM. Voici ce qu'il faut retenir de cet entretien à retrouver en intégralité ici : « USMNT star, Ligue 1 champion, musician, businessman: Tim Weah much more than just George's son. »

Sur le championnat remporté avec Lille

« Au début de la saison, j'ai dit à tout le monde que nous allions être champions. Que ce soit ici, au Celtic ou avant au PSG, j'ai toujours eu cet état d'esprit. Personnellement, je trouve ça bien d'être très ambitieux et je disais à mes coéquipiers que tout le monde allait être surpris quand nous gagnerions à la fin de la saison.

Certains joueurs n'y croyaient même pas, mais nous avons fini par le faire et c'était un sentiment surréaliste parce qu'évidemment, lors de ce championnat, j'ai joué plus de matches, j'ai été plus impliqué, et c'était juste incroyable. C'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Nous avons marqué l'histoire du club et c'est un sentiment formidable. »

Sur le niveau de la Ligue 1

« Je pense qu'avec le temps, la Ligue 1 obtiendra le respect qu'elle mérite. Évidemment, les gens qui balancent des « farmers league » sont des ignorants. C'est même ridicule.

Mais pour moi c'est l'un des championnats les plus difficiles au monde. La Ligue 1 est très physique, avec un rythme très élevé. C'est complètement différent d'un championnat qui est plus technique. Toutes les équipes sont fortes et il suffit de regarder le classement. Des équipes comme Angers, Lens sont juste derrière le PSG. Il y a une lutte serrée entre toutes les équipes et cela montre que le championnat est très compétitif. Selon moi, c'est l'un des meilleurs championnats pour un jeune joueur. »

Sur son passage au PSG

« Je me suis retrouvé avec Thiago Silva, Kylian Mbappé, Neymar et Cavani à l'époque. Dani Alves était aussi dans l'équipe. Ce sont tous des légendes pour moi et ce sont des gars que j'utilisais sur FIFA et que je regardais à la télévision.

Avant de commencer à m'entraîner avec eux, j'étais un peu nerveux, mais, pour être honnête, dès que je me suis intégré au groupe, Ney m'a immédiatement accueilli, Kylian aussi et j'ai donc immédiatement senti que je faisais partie de la famille. Après ça, je n'ai jamais été vraiment nerveux. Pour moi, il s'agissait simplement d'aller à l'entraînement tous les jours et de rejoindre mes coéquipiers, mes amis, et c'était amusant de voir l'une de mes idoles devenir un si bon pote. C'est un sentiment incroyable. C'était surréaliste, mais super amusant. »

Sur sa passion pour le football

« Le football a toujours été présent dans ma vie parce que mon père était footballeur professionnel. Mais sachez que ma mère adore ce sport que tout le monde dans ma famille y joue, que ce soit ma sœur ou mon frère. Comme j'ai commencé la pratique très jeu, c'était sans aucun doute la voie à suivre.

Mon style de jeu est lié à ma vie sur la « East Coast » des Etats-Unis. Mon style de jeu a une influence jamaïcaine, africaine, et hispanique. J'ai joué contre toutes les communautés qui avaient chacune un style et c'était une expérience vraiment cool. »

Sur la façon de gérer l'héritage de son père, ancien joueur du PSG et de l'AC Milan, seul Ballon d'or africain (1995) et aujourd'hui président du Liberia

« Il a travaillé dur pour arriver là où il est, pour lui et pour ma famille. D'un point de vue personnel, c'est incroyable pour moi d'avoir un père qui a fait et accompli tant de choses. Il met la barre toujours plus haut. Je ne me suis jamais dit que je ne devais pas jouer au foot parce que mon père était une star et que j'allais souffrir de la comparaison. »

Sur la musique

« J'ai toujours été un grand fan de musique et j'ai d'abord écouté ce que mes parents aimaient Marvin Gaye, Sam Cooke. J'ai toujours eu une compréhension assez basique de ce qu'est la bonne musique. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de mes meilleurs amis, et que je considère comme un frère maintenant, et nous avons fait de la musique ensemble. Pendant le confinement, nous avons eu des moments difficiles. Nous étions coincés à la maison, alors nous avons eu l'occasion de travailler sur notre musique. Personnellement, j'aime écrire, donc dès que j'en ai l'occasion dans mon studio, mon home studio, je m'assois et j'écris de la musique. Mon pote est l'ingénieur derrière tout ça, le magicien. »

« La musique n'a pas une mauvaise influence sur ma carrière. Memphis Depay joue au Barça et a sorti un album. En tant qu'athlète, je suis toujours concentré sur le jeu et l'entraînement, mais je pense qu'il est également bon de s'évader, que ce soit en musique, en mode, sur Twitch ou TikTok. Cela vous donne l'occasion de vous libérer l'esprit et de profiter d'autres choses, car pour beaucoup de gens, le football n'est pas la seule préoccupation. Avec la musique, je me sens plus heureux. C'est une vibration positive, et ça m'aide sur le terrain. »

Traduction et adaptation par Xavier Béal