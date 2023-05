Thomas Tuchel et le Bayern veulent Ousmane Dembélé

Selon Mundo Deportivo, Thomas Tuchel et le Bayern ont ciblé Ousmane Dembélé dans leur volonté commune de renforcer une équipe trop peu efficace.

Déçu par les prestations de ses éléments offensifs sur les côtés, Thomas Tuchel a demandé à sa direction de débaucher Ousmane Dembélé du Barça, qui a besoin de vendre absolument pour espérer pouvoir se renforcer, pour « faire un saut qualitatif » au sein de l'effectif. L'entraîneur allemand a directement pointé Sadio Mané comme l'exemple du manque de poids et d'efficacité dont le Bayern a pâti offensivement cette saison. Le Sénégalais est d'ailleurs prié de se trouver un nouveau club.

Une clause au rabais, un départ en vue?

Sondé par plusieurs cadors européens, Ousmane Dembélé négocie actuellement une prolongation de contrat avec les Catalans sans laquelle son contrat actuel prévoit une baisse de sa clause libératoire à hauteur de 50M seulement. Une situation que le Barça cherche à tout prix à éviter. Pas forcément pour conserver son ailier mais plutôt pour tenter d'en tirer le plus gros profit possible en relevant substantiellement cette clause de départ. Mais l'intérêt de plus en plus prononcé du Bayern pourrait pousser le Français à retarder les négociations pour s'offrir une porte de sortie plus facile.

Ousmane Dembélé, qui arrive de plus en fin de contrat en Espagne en 2024, connaît bien Thomas Tuchel qui l'a eu sous ses ordres à Dortmund et qui l'apprécie tout particulièrement. C'est d'ailleurs grâce à l'entraîneur allemand qu'il avait substantiellement progressé en Allemagne après son départ du Stade Rennais. Xavi, son entraîneur actuel à Barcelone, le considère comme un intouchable de son effectif mais la situation financière du club laisse la porte d'un départ grande ouverte. Les prochaines semaines s'annoncent décisives.