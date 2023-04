Thomas Tuchel a toujours confiance en Upamecano mais l'avertit après sa boulette

En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur l'erreur de Dayot Upamecano lors du match aller face à Manchester City.

Mercredi, le Bayern Munich sera contraint à l'exploit face à Manchester City. Dos au mur après leur défaite 3-0 au match aller, les Bavarois n'ont d'autre choix que de renverser la vapeur à l'Allianz Arena pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions, stade qu'il n'ont plus atteint depuis leur victoire finale en 2020.

Deuxième chance pour Upamecano

À l'aller, le club allemand a sombré, à l'image du défenseur français Dayot Upamecano qui a connu une rencontre très difficile. Coupable de plusieurs erreurs défensives, notamment à la relance, l'international tricolore a notamment été à l'origine du second but des Cityzens. Et si son nouvel entraîneur Thomas Tuchel ne s'est pas privé de notifier ses erreurs après la rencontre, le technicien allemand a tenu à manifester sa confiance à son joueur, tout d'abord en le titularisant samedi contre Hoffenheim, mais surtout au micro de Canal + à la veille du match retour à Munich.

"Je ne pense pas que le duel avec Haaland était le problème. C'était plutôt la prise de décision, surtout quand on avait le ballon. (...) Il peut s'améliorer, il doit le faire et il le sait. Tu ne peux pas faire des erreurs comme ça, surtout contre City. Mais après un tel match, cela n'a pas de sens de le pointer du doigt et de blâmer une seule personne", a expliqué l'ancien coach du PSG, qui devrait de nouveau aligner le Français dans son onze de départ mercredi. Dans la foulée, il a assuré que l'incident entre Sadio Mané et Leroy Sané était clos et que l'international sénégalais sera dans le groupe.