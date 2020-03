Thierry Henry sent le développement et la régularité de Martial entravés par le manque de caractère de Manchester United

Le talent du joueur de 24 ans est indéniable, mais son compatriote estime qu'un meilleur leader dans le vestiaire l'aurait aidé à progresser.

Arrivé en trombe en provenance de contre 80 millions d'euros, bonus compris, à , Anthony Martial reste une énigme à 24 ans. L'attaquant français alterne le très bon et le moins bon sur le terrain et a souvent été freiné par les blessures. Avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus, Anthony Martial était dans une phase pleine de réussite puisque l'attaquant français enchaînait les bons matches, à tel point que son nom était murmuré en équipe de .

Depuis le Boxing Day, Anthony Martial a inscrit sept buts en onze matches, devant une véritable menace offensive avec les Red Devils. Mieux encore, avec le renfort de Bruno Fernandes, le Français parvenait à briller avec trois buts lors des quatre derniers matches de championnat. L'ancien attaquant de Monaco semble enfin en train de franchir un palier. Pour Thierry Henry, Anthony Martial aurait pu progresser bien plus vite s'il avait eu un modèle et davantage de leaders dans le vestiaire des Red Devils. C'est ce qu'il a expliqué à son ancien coéquipier, Dixon, rappelant que dans son cap personnel les grandes personnalités du vestiaire d' ont été déterminantes dans son ascension pour devenir l'une des plus grandes stars du football mondial.

"Martial aurait pu avoir une trajectoire similaire à celle de Thierry Henry"

"J'ai parlé de Martial avec Thierry Henry récemment", a déclaré Dixon sur le podcast Handbrake Off. "Nous avons travaillé ensemble lorsque Manchester United a eu les deux matchs vers Noël. Je présumais qu'il le connaissait parce qu'ils venaient de la même région en France, alors je lui ai posé des questions sur Martial. Il a dit: 'Il est exactement comme moi quand je suis arrivé à Arsenal. Il a besoin de passer par le processus comme je l'ai fait avec vous et je ne sais pas si le vestiaire de Manchester United est comme ça''.

"Pour qu'il se compare à Martial ou à un autre joueur, cela a vraiment dépeint à quoi ressemblait Martial et à quoi ressemblait son caractère parce qu'il est super talentueux comme Thierry et je pense que son développement aurait été similaire. Je ne dis pas qu'il aurait été aussi bon que Thierry, mais il aurait été proche de lui s'il avait été dans l'ancien vestiaire United avec les personnages de caractère comme nous en avions dans notre vestiaire", a ajouté l'ancien Gunner.

"Il parle certainement de cela comme d'une véritable leçon d'apprentissage dans sa courbe pour comprendre à quel point il était brillant", a conclu Dixon. Anthony Martial est dans un vestiaire avec énormément de jeunes joueurs talentueux et c'est un fait, Manchester United manque un peu d'expérience. L'attaquant français ne peut pas s'appuyer sur des tauliers comme cela a pu être le cas chez les Red Devils par le passé, avec des joueurs comme Rio Ferdinand, Ryan Giggs ou même Patrice Evra. Néanmoins, Anthony Martial ne peut se servir de cela comme excuse et doit trouver le moyen de répondre aux attentes placées en lui.