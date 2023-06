Thierry Henry ne sera pas l'adjoint de Nagelsmann au PSG

Annoncé comme potentiel adjoint de Julian Nagelsmann sur le banc du PSG, Thierry Henry ne viendra finalement pas.

Le Paris Saint-Germain a fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour prendre la place de Christophe Galtier sur le banc. Limogé de son poste au Bayern Munich en mars, le technicien allemand pourrait donc arriver dans la capitale française cet été et devenir le nouvel entraîneur du PSG.

Thierry Henry ne viendra pas

Il a même sondé plusieurs champions du monde français pour l'assister, dont Thierry Henry, qui semblait bien parti pour former un duo aussi improbable qu'ambitieux à la tête de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Mais d'après les informations de L'Équipe ce jeudi, la venue de l'ancienne gloire d'Arsenal serait plus compliquée que prévue à réaliser, ce duo ne verrait donc probablement jamais le jour.

Néanmoins, le PSG espère toujours s'offrir Nagelsmann, bien que le quotidien français rapporte via des sources proches du club que rien n'est encore fait et que l'ancien du Bayern n'est pas le seul entraîneur envisagé par Nasser Al-Khelaifi pour prendre les rênes de son équipes. D'autant que Nageslamann est encore officiellement sous contrat avec le club allemand, et que ce dernier réclame 8 à 10 millions d'euros pour accepter de le céder.