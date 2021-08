Thierry Henry étale son souhait pour Mbappé

La légende française a exprimé son vœu personnel concernant Kylian Mbappé, dont l’avenir pourrait se décider dans les prochaines heures.

Kylian Mbappé est toujours susceptible de quitter le PSG. A deux jours de l’épilogue du mercato, l’international tricolore reste en instance de départ, vu que le Real Madrid n’a pas encore abandonné l’idée de le recruter. Les Merengue ont déjà fait deux offres pour ses services, toutes déclinées, et ils pourraient revenir à la charge avec une troisième avant la deadline de mardi prochain.

Le Bondynois va-t-il partir ou continuer son parcours avec Paris ? Chacun y va actuellement de son pronostic. Les observateurs et suiveurs du football font aussi part de leur souhait en ce qui le concerne. Ça a été le cas ce dimanche d’un certain Thierry Henry.

« Pour Paris, Mbappé ce n’est pas un cas »

Au micro de Prime Vidéo, où il œuvre comme consultant depuis le début de la saison, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a donc fait part de ses attentes personnelles concernant son jeune compatriote. « Moi, j'aimerai qu'il reste, a-t-il déclaré. Pour moi, ce n'est pas un cas car il joue et ne refuse pas. (Depuis le début de la saison) Il se replace, il vient, il marque… Il fait tout ».

En effet, l’ancien monégasque se montre irréprochable au regard du contexte. Face à Reims, il ne lui a fallu d’ailleurs que 15 minutes de jeu pour trouver le chemin des filets adverses. Et c’était son quatrième geste décisif depuis le début de la saison (2 buts et 2 assistances).

Questionné sur le choix fait par le PSG d’aligner un joueur qui risque de filer sous d’autres cieux dans les prochaines heures, Henry a déclaré : « Est-ce que sa titularisation est un message envoyé ? Oui et non. Non, parce qu'il est encore sous contrat et qu'il est là pour jouer un match de foot. Et oui, car il peut se blesser et ça peut devenir problématique en cas de transfert. »

Henry aimerait bien voir Mbappé associé à son ex-coéquipier Lionel Messi pendant au moins une saison. Avec la présence aussi de Neymar, cela peut faire très mal devant. Titi est certain que ce trio-là répondra aux attentes. En revanche, il se fait des soucis pour le milieu de terrain de l’équipe francilienne, où il a identifié un manque : « Faut que Paris trouve son Busquets. Comme pouvait le faire un Makélélé, celui qui va nous aider à apporter l'équilibre quand on perd le ballon. Etre un peu le coach sur le terrain ».