Thierry Henry dévoile le nom du footballeur qui est son "crush"

Sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, bien qu’il ne joue plus au foot, a un admirateur qu’il adore regarder sur le terrain.

Comme tout autre acteur de football, Thierry Henry est aussi fan d’un joueur de football. S’il n’est plus opérationnel sur le terrain pour continuer à faire ses preuves, l’ancien international français nourrit ses ambitions devant les petits écrans. Et il y a un footballeur que l’ancien joueur et coach de l’AS Monaco préfère regarder jouer.

Titi dévoile le nom du joueur qu’il admire

Thierry Henry devrait être en regret en ce moment. Puisque le footballeur qu’il aime voir jouer sur les rectangles vers ne sera plus sur un terrain de football comme un joueur, sauf lors des matchs caritatifs. Puisque celui-ci est désormais un retraité.

Dans une longue interview accordée à L’Equipe, l’ancien assistant de Roberto Martinez sur le banc de la sélection de la Belgique, Thierry Henry, a abordé plusieurs sujets. En effet, l’ancien joueur d’Arsenal a confié au quotidien sportif français être un pur admirateur de l’ailier belge, qui a annoncé sa retraite de footballeur professionnel, ce mardi 10 octobre 2023.

« Le joueur que j’ai préféré regarder jouer, ces dernières années, c’est Eden Hazard. C’était… Waouh ! Mais c’est un joueur d’instinct. Il faut simplement leur donner des directives de zones où ils vont recevoir le ballon et ils pourront s’exprimer. Dans la structure, il fait ce qu’il veut », a déclaré Thierry Henry, avant de poursuivre. « Combien de fois ça m'est arrivé, sur le banc, de me dire : "Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh Bravo ! », a-t-il ajouté.

Après quinze années en tant que footballeur professionnel, Eden Hazard a officiellement mis un terme à sa carrière, ce mardi. L’ancien international ailier gauche belge (126 sélections, 33 buts), après avoir été libéré par le Real Madrid cet été, a préféré ne plus poursuivre sa carrière à seulement 32 ans.

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge », a-t-il écrit.

Après son annonce, ses anciens clubs, notamment le LOSC, Chelsea et le Real Madrid, lui ont rendu de vibrants hommages pour tout ce qu’il a pu apporter sous leurs couleurs.