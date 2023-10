Real, LOSC, Chelsea,… les anciens clubs de Hazard lui rendent hommage !

Après avoir officiellement annoncé sa retraite, les hommages fusent pour Eden Hazard. Ses anciens clubs pensent à lui.

Ayant commencé par la Royale Union Tubize-Braine Formation en Belgique, Eden Hazard aura connu trois clubs dans sa carrière de footballeur professionnel. Ceux-ci ont fait une œillade à leur ancien ailier gauche après l’annonce de sa fin de carrière, ce mardi 10 octobre 2023.

Hazard met un terme à sa carrière

Alors que la nouvelle a fuité depuis sa libération par le Real Madrid cet été, c’est désormais officiel, ce mardi 10 octobre 2023. Alors, Eden Hazard a mis fin à sa carrière de footballeur après quinze années au haut niveau. Il dépose les armes après les dernières années marquées par des blessures du côté du Real Madrid.

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge », a écrit Hazard sur Instagram.

L'article continue ci-dessous

Lille, Chelsea et le Real Madrid saluent Hazard

Contrairement à plein d’autres footballeurs professionnels, Eden Hazard n’aura connu que trois clubs dans sa carrière. Repéré en 2005 par Lille où il passe sa formation avant d’intégrer le club professionnel trois ans plus tard. Le club de Ligue 1 rend hommage à son ancien attaquant.

« La trajectoire professionnelle d’Eden Hazard touche à sa fin, mais ses prouesses vivront à jamais dans nos mémoires. Un prodige dont le visage est gravé à l’entrée du Domaine de Luchin, le plus grand talent formé au LOSC », écrit le LOSC.

Deuxième club d’Eden Hazard, Chelsea où l’ancien international belge (126 sélections, 33 buts) a passé cinq saisons, a rendu hommage à Hazard. « En chair et en os, Eden Hazard était tout simplement merveilleux à regarder. Un footballeur de classe mondiale qui nous a donné le sentiment que c’était un joueur capable de faire à peu près tout avec un ballon aux pieds », écrivent pour leur part, les Blues.

De son côté, le Real Madrid, qui n’a pas trop profité du génie du Belge, a tenu à lui rendre hommage. « Suite à l’annonce par Eden Hazard de sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid CF souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur arrivé dans notre club en 2019 et qui, au cours des quatre saisons où il a appartenu à notre équipe, a remporté 8 titres : 1 Coupe d’Europe, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Super Coupe d’Europe, 2 Ligas, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d’Espagne. Le Real Madrid souhaite à Eden Hazard et à sa famille le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie », indique la Maison Blanche dans un communiqué.

Pour rappel, avec le LOSC, Hazard a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France avec Lille (2011). Il a été désigné meilleur joueur de Ligue 1 en 2011 et 2012. A Chelsea, le Belge aura été élu meilleur joueur de Premier League (2015) ou encore joueur de la saison en Ligue Europa (2019). Avec les Blues, la Premier League avec Chelsea (2015 et 2017). Au Real Madrid, il soulève le trophée de la Ligue des champions (2022) et la Liga (2020, 2022), 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Super Coupe d’Europe, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d’Espagne.