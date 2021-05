Thiago Silva rêve de retrouver le Milan AC

Parti du Milan AC en 2012, Thiago Silva espère que Chelsea et le club milanais se croiseront en Ligue des Champions.

Après huit saisons du côté du PSG et une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich à Lisbonne, Thiago Silva s’était fait à l’idée de quitter la France. Après la Russie, le Portugal et l’Italie, le Brésilien a fait le choix de rejoindre l’Angleterre et Chelsea.

D’abord avec Frank Lampard puis depuis cinq mois avec Thomas Tuchel, son ancien coach au PSG. L’aventure londonienne est une réussite, l’ancien Parisien jouant les hommes d’expérience (36 ans) chez des Blues plutôt jeunes.

avec six points d’avance sur West Ham, Chelsea devrait bien être présent en Ligue des Champions et Thiago Silva a d’ailleurs un rêve : celui de retrouver le Milan AC, troisième de Serie A et bien parti pour retrouver la Ligue des Champions.

"Je pense à ce moment depuis que j'ai quitté Milan, explique le Brésilien dans une interview à Sky Sport. J'espérais qu'il reviendrait dans le top quatre et cette année, nous sommes proches. Je suis encore supporter. Milan mérite la Ligue des Champions."

En allant gagner sur la pelouse de la Juventus Turin le week-end dernier, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic ont frappé un grand coup, poussant peut-être la Vieille Dame à faire une croix sur la C1. Un choc en Italie mais aussi en Europe alors que le club piémontais faisait partie de ceux qui étaient pour la création d’une SuperLeague avec le Real Madrid notamment.

"J'ai vu le match, il y avait un peu de tristesse pour les Brésiliens qui jouent pour la Juve comme Danilo, Alex Sandro et Arthur et pour Buffon, mon ancien partenaire à Paris, a admis le Brésilien. Mais les Rossoneri méritaient ce résultat et méritent la qualification pour la grande saison qu'ils ont fait ces 6-7 mois. Je reste fan de Milan et j'espère revenir bientôt à San Siro qui pour moi est un stade spécial."

Ayant remporté une Serie A (2011) durant ses trois années en Lombardie, Thiago Silva y avait gagné ses galons d’O Monstro et de l’un des meilleurs défenseurs du monde. De quoi forcément rester dans son coeur et celui des supporters milanais.