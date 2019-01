Thiago Silva, Marquinhos...Les réactions après PSG-Strasbourg (2-0)

Le PSG a disposé de Strasbourg en 16es de finale de la Coupe de France. Voici les réactions d'après-match.

Eliminé de la Coupe de la Ligue, le PSG ne s'est pas manqué à l'occasion de ses retrouvailles avec la Coupe de France. Ce mercredi, les Franciliens ont pris le meilleur sur Strasbourg à domicile. Un succès important, mais dont le gout a été quelque peu amer. S'ils ont assuré leur qualificaiton pour le prochain tour, les champions de France ont perdu leur star Neymar sur blessure.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Eurosport) : "On veut absolument la finale de la Coupe de France. On doit bien jouer chaque match et gagner. C'est toujours nécessaire. Et Strasbourg c'est une bonne équipe, c'est dur d'avoir des occasions contre eux. On en a eu malgré tout, notamment en première période. La défaite contre Guingamp c'était dur, mais aujourd'hui nous sommes restés très concentrés (...) Les quatre défenseurs et les deux milieux défensifs ont très bien joué, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. C'était important de ne pas prendre de buts et ne pas perdre le contrôle (...) On joue à une touche, parce que c'est nécessaire. Pour créer des situations et accélérer le jeu. On doit savoir garder ce rythme elevé. Et on a aussi eu une bonne récupération haute en 1e période. Un peu moins après (...) Je n'ai pas discuté avec Neymar car il est à l'hôpital. Je suis inquiet. C'est toujours compliqué. C'est le même pied et le même métatarse (que lors de sa précédente blessure)".

Marquinhos (défenseur du PSG sur Eurosport) : "Après l'échec en coupe de la ligue, on savait que c'est un match important. Surtout contre une équipe très costaude, efficace dans les deux zones. C'était important de montrer une bonne mentalité, continuer sur notre bonne route. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai plus d'habitudes en défense central, mais ça m'a fait du bien de jouer en milieu. Ca m'a fait sortir de ma zone de confort. Neymar ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'informations. On attend des nouvelles".

Thiago Silva (défenseur du PSG sur Eurosport) : "Le chemin c'est celui-la. c'était important de jouer et gagner chez nous. A l'extérieur, ca devient difficile car on voyage beaucoup. C'est important pour la récupération de jouer au Parc (...) Neymar est un garcon très intelligent. Je crois qu'il est sorti avant de se blesser complètement. On verra. Le médecin nous donnera des informations. J'espère que ce n'est rien de grave. Sorti en pleurant ? On verra. S'il est sorti en pleurant, c'est qu'il y a quelque chose".

Anthony Goncalves (milieu de terrain de Strasbourg sur Eurosport) : "Quand on est compétiteurs, meme si on joue le PSG, on a toujours envie de gagner. On est forcément déçus. Mais j'ai envie de retenir l'état d'esprit. On n'est pas venu en victimes. On a montré un bon visage et montré de belles choses. Maintenant, on va se concentrer sur la récupération. Neymar provocateur ? C'est son style. C'est un grand joueur. Mais on n'est pas là pour s'amuser avec lui. On répond avec nos armes et on a des couleurs à défendre. On n'est pas là pour rigoler. Qu'il ne vient pas chouiner après. Ca fait partie de la panoplie".

Edinson Cavani (attaquant du PSG sur France 3) : "Je ne sais pas pourquoi il est sorti. J'espère que ce n'est rien de grave parce qu'on a besoin de tout le monde, en championnat, en Ligue des champions et en coupes. J'espère qu'il sera avec nous".

Thierry Laurey (entraineur de Strasbourg sur Eurosport) : "On savait que ça serait compliqué, surtout qu'on a trop de matches à jouer en ce moment. Vu qu'il y a des équipes qui peuvent choisir leurs dates de matches reportés, et nous on n'a pas ce luxe...On n'a pas un effectif suffisamment aguerri pour bien mener tous les combats qu'on voulait mener. La chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'en championnat, ça se passe pas trop mal. J'ai fais tourner et aujourd'hui on a perdu deux joueurs. Je n'ai pas de regrets sur l'équipe que j'ai mise. Et il reste la Coupe de la Ligue, et il faut aussi savoir ce qu'on veut".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi au Parc des Princes