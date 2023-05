Thiago Motta bientôt coach du PSG? La réponse de l'Italien

Toujours aimé du PSG, Thiago Motta pourrait-il revenir à Paris comme coach? L'ancien milieu de terrain s'est prononcé sur son futur.

En 2018, Thiago Motta prend sa retraite sportive après 6 saison passées à Paris et devient directement entraîneur des jeunes en prenant en main les U19 du club. Après une très courte pige au Genoa, il avait ensuite rejoint la Spezia où son sens tactique avait commencé à se préciser et se révéler. Après une saison moyenne au bilan irrégulier, il est débarqué et prend les rennes de Bologne à l'été 2022. Sous ses ordres, les Rossoblù pointent cette saison à une belle 8ème place. Une performance encourageante qui attire déjà les convoitises de clubs plus importants, et pourquoi pas le PSG?

Thiago Motta parle de son avenir

En marge de la rencontre de ce week-end contre la Juventus, Thiago Motta a rappelé la concentration qu'il demande à son équipe avant d'aborder une telle rencontre : « Nous affronterons la Juventus avec beaucoup de détermination et nous essaierons de tout donner pour repartir avec quelque chose. »

Interrogé sur son avenir, l'ancien milieu de terrain italien a précisé qu'il n'était pas pressé d'envisager les différentes options qui pourraient s'offrir à lui : « Nous en parlerons au bon moment. Il n'y a pas d'urgence à s'asseoir et à discuter des meilleures solutions pour tout le monde. En ce moment, mon avenir est le prochain match contre la Juventus. »