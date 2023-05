Ten Hag réclame des renforts cet été

Erik ten Hag a demandé des renforts pour Manchester United après sa qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Ten Hag a insisté sur le fait que le club doit recruter de "meilleurs joueurs" pour avoir une chance crédible de remporter le titre la saison prochaine. United a assuré sa place en Ligue des champions grâce à une impressionnante victoire 4-1 sur Chelsea lors de l'avant-dernier match de Premier League.

Cette victoire les a propulsés à la troisième place, ce qui pourrait leur permettre de terminer sur le podium de Premier League pour la quatrième fois seulement au cours de la dernière décennie, s'ils parviennent à s'imposer face à Fulham dimanche.

Cependant, Ten Hag a souligné l'importance de renforcer l'équipe lors de la fenêtre de transfert estivale et souhaite ajouter un attaquant, un milieu de terrain et au moins un défenseur à l'équipe. En évoquant les aspirations de l'équipe, Ten Hag a reconnu la difficulté de la compétition en Premier League, en particulier avec Manchester City qui pratique un football exceptionnel.

Bien qu'il reconnaisse les progrès réalisés et l'orientation positive de l'équipe, il pense qu'il y a encore du travail à faire.

"C'est difficile à dire en ce moment, il faut voir comment on sort de la fenêtre des transferts, mais si je vois maintenant que nous avons besoin de plus. Mais je n'ai pas beaucoup de patience, c'est l'une de mes erreurs", a-t-il déclaré aux journalistes après avoir battu Chelsea.

"Nous voulons gagner tous les matches mais aussi, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est difficile ici, il y a de très bonnes équipes, surtout cette saison. Manchester City joue un football exceptionnel. Nous avons encore du chemin à faire, nous sommes dans la bonne direction, nous avons du travail à faire, c'est un travail en cours.

"Je pense que dans ce championnat, c'est une bonne base pour être dans les quatre premiers mais, oui, nous voulons nous battre pour le titre. Nous avons fait des progrès avec cette équipe, avec ce groupe, mais nous avons besoin de meilleurs joueurs si nous voulons nous battre pour le titre".

Ten Hag reconnaît que terminer dans les quatre premiers de la Premier League est considéré comme une réussite, un peu comme un trophée. Cependant, il ne se contentera pas de cela et vise à lutter pour le titre. Il pense que l'évaluation de l'effectif à la fin de la période de transfert fournira une indication plus claire des chances réalistes de l'équipe.

L'équipe de Manchester United devrait connaître une période de transfert estivale très active, puisqu'elle est liée à plusieurs joueurs de premier plan, dont Neymar, Harry Kane, Victor Osimhen, Mason Mount et Declan Rice.

"Il (l'objectif) doit être réaliste et vous pouvez d'abord dire quand vous avez votre effectif à la fin de la fenêtre de transfert et aussi la fenêtre de transfert d'hiver que vous pouvez faire, l'effectif est là et vous pouvez faire une déclaration sur si c'est réaliste ou non", a-t-il ajouté.

"Je pense qu'en Premier League, oui, c'est comme un trophée, c'est l'objectif principal de la saison d'aller en Ligue des champions, donc il faut se voir dans les quatre premiers. La compétition est rude, il y a beaucoup d'équipes avec de très bons effectifs, de bons managers, donc quand vous êtes là, c'est que vous avez fait du bon travail et que votre équipe joue bien et est performante. C'est le maximum pour le moment, mais nous voulons plus."