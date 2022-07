Ten Hag identifie les manques de Manchester United

Erik Ten Hag, le manager de Manchester United, a évoqué les renforts dont il avait besoin pour la saison à venir.

Le manager Manchester United, Erik ten Hag, a reconnu qu’il y avait encore besoin de se renforcer cet été.

Les Mancuniens n'ont signé qu'un seul joueur jusqu'à présent, le défenseur Tyrell Malacia, et Ten Hag n'a pas voulu donner de nouvelles sur l’avancement des dossiers qui concernent Frenkie de Jong, Christian Eriksen et Lisandro Martinez.

Ten Hag veut « de nouveaux joueurs et de bons »

"Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas sous contrat à Man United, des joueurs de différents clubs, donc je ne peux rien dire à ce sujet", a-t-il déclaré aux journalistes pour commencer.

"Nous voulons s’offrir les bons joueurs. Nous avons une très bonne équipe, nous travaillons pour développer notre façon de jouer et l'opportunité est là et nous allons frapper, a enchéri le coach hollandais. Nous ne voulons pas seulement de nouveaux joueurs, nous voulons les bons nouveaux joueurs. Nous avons une bonne équipe, il y a un énorme potentiel. Ce n'est que lorsque nous les trouverons qu'il y aura une amélioration dans notre équipe".

Ten Hag s’attend à une saison éreintante pour MU

Questionné sur les secteurs qu’il cherche à renforcer en priorité, l’ancien entraineur de l’Ajax a répondu : « J'ai déjà dit que nous étions à la recherche de joueurs au milieu de terrain et que nous avions également des besoins en attaque. Nous sommes toujours en quête de joueurs ».

Enfin, Ten Hag a eu un mot au sujet de la campagne à venir et qui risque d’être très chargée pour les Red Devils : « Ce sera une longue saison mais une saison assez inhabituelle en raison de la Coupe du monde, donc il faut être préparé à cela et c’est pour ça qu’on a besoin de plus de joueurs que dans une saison normale. »