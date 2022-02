Tagliafico remonté contre sa direction de l’Ajax

Nicolas Tagliafico était très proche de rejoindre le FC Barcelone durant le mois de janvier. Les discussions allaient bon train entre les différentes parties et la tendance était à un deal. Finalement, cela n’a pas pu se faire.

Il n’y a pas eu d’accord trouvé avec l’Ajax pour ce qui est de l’indemnité de transfert. Le Barça n’a pas voulu faire l’effort nécessaire et les Hollandais ont campé sur leur position initiale. Marc Overmars s’est montré intransigeant dans ce dossier avec son ancien club. L’intéressé a donc dû se résoudre de continuer aux Pays-Bas.

Tagliafico victime de sa gentillesse ?

C’est un peu la mort dans l’âme que l’international albiceleste a fait une croix sur son rêve de rejoindre les Blaugrana. Il a du mal à passer à autre chose depuis. C’est ce qu’il a déclaré dans un entretien donné à AS : « C'était une opportunité unique, pouvoir aller dans un club comme le Barça, pour moi c'était une opportunité de rêve et le club ne m'a pas aidé. Je suis déçu. »

Tagliafico a poursuivi en indiquant que son côté sérieux et gentil l’a desservi auprès de sa direction. Et il compte bien changer de fusil d’épaule désormais. "J'ai l'impression que mon professionnalisme m'a nui, a-t-il souligné. Je n'ai jamais causé de problème, je me suis toujours bien entraîné, j'ai toujours eu un bon comportement. C'est ma mentalité. Maintenant, je vois que cela peut vous pénaliser à certaines occasions. Je comprends que c'était en janvier, mais j'ai toujours tout donné". Pour information, le contrat du latéral gauche avec sa formation d’Amsterdam court jusqu’en juin 2023.