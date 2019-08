Tactique - comment va jouer Chelsea en 2019-2020

Les Blues vont connaître une nouvelle saison de transition mais cela va offrir de nouvelles occasions à de nombreux jeunes joueurs.

Une nouvelle année et une nouvelle fois, Stamford Bridge connaît une nouvelle révolution : le joueur légendaire, Frank Lampard, a eu une occasion unique de devenir le nouvel entraîneur du club. Le propriétaire de , Roman Abramovich, opte généralement pour l’expérience lorsqu’il cherche un nouveau technicien presque tous les ans. Mais Frank Lampard est un cas à part, car les Blues recherchent une personne capable de faire face à l’interdiction de transfert imposée par la FIFA au club.

Frank Lampard est passé de Derby County à Chelsea alors qu'il cherche à réduire l'âge moyen de sa nouvelle équipe, faisant ainsi passer l'interdiction de recruter d'un côté négatif à un positif. Christian Pulisic a été signé pour 64 millions d'euros en provenance du puis a été prêté aux Allemands pour les six derniers mois de la saison dernière. L’Américain sera une figure clé à Chelsea cette saison, avec Eden Hazard, seul départ majeur, quittant Chelsea contre 100 millions d'euros pour rejoindre le .

Les Blues doivent apprendre à être patients avec Frank Lampard alors qu'ils tentent de réduire un écart de 20 points avec et la saison dernière. Cependant, nombreux sont ceux qui espèrent un impact immédiat car l’ouest de Londres est un lieu habitué au succès.

Gardiens

Après être devenu le gardien le plus cher de l'histoire du football, Kepa Arrizabalaga a immédiatement tenu ses promesses. Kepa, qui n'a que 24 ans, est remarquable avec son jeu au pied et a rapidement aidé les fans à surmonter la perte de Thibaut Courtois. Il est le n°1 incontesté et Willy Caballero est sa doublure.





Caballero doit figurer parmi les meilleurs remplaçants de la et il a géré un incident potentiellement problématique lors de la finale de la Carabao Cup la saison dernière avec grande classe. Le troisième gardien de Chelsea, Jamie Cumming, a signé un nouveau contrat de quatre ans en prévision de la nouvelle saison. Âgé de 19 ans, il remplace Rob Green, qui a pris sa retraite cet été.

Défenseurs

Kurt Zouma est de retour dans le groupe et il cherche à s'établir à Stamford Bridge après deux saisons en prêt à et à . Frank Lampard aime utiliser des longs ballons avec un jeu direct et exige des défenseurs centraux d'être capables de jouer long, donc tout indique que David Luiz sera probablement son partenaire.





Les options alternatives au cœur de la défense proviennent d’Antonio Rudiger, qui continue sa rééducation après une blessure au genou subie la saison dernière, et d’Andreas Christensen. Cesar Azpilicueta semble être sûr de commencer au poste d'arrière droit, mais l'option pour être son remplaçant n'est pas encore définie, Davide Zappacosta et Reece James pouvant tous deux jouer ce rôle. Enfin, la bataille pour être l’arrière gauche de Chelsea se poursuit avec une compétition toujours aussi intense entre Emerson Palmieri et Marcos Alonso.

Milieux de terrains

Chelsea a aussi bien utilisé un 4-2-3-1 et un 4-4-2 en losange lors de la pré-saison alors que Frank Lampard semblait sur le point de changer ses options. Cela représente un grand changement à Stamford Bridge puisque Maurizio Sarri était tactiquement rigide, n'utilisant qu'un système le 4-3-3 lors de son année au club.



Les deux milieux de terrain défensifs devraient être une association de N'Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic. Malheureusement, Kante a raté une bonne partie de la pré-saison, mais cela met en évidence à quel point sa performance en a été remarquable en jouant avec une blessure au genou. Kante a disputé 18 minutes lors du dernier match de pré-saison de samedi contre le .

Kovacic a été signé cet été dans un transfert permanent avec le Real Madrid en raison d'une lacune dans les règles d'interdiction des transferts. Il était déjà en prêt la saison dernière, ce qui lui a permis de faire le mouvement de 45 millions d'euros, malgré l'interdiction de recrutement.



Plus haut, le poste de numéro 10 de Chelsea se jouera entre Ross Barkley et Mason Mount. Barkley a quatre buts et trois passes en pré-saison par rapport aux trois buts de Mount.

Cependant, Mount a joué plus de minutes que Barkley. Le choix dans le rôle numéro 10 est peut-être le plus difficile pour Frank Lampard avant le coup d'envoi de la Premier League, ce dimanche. Ruben Loftus-Cheek vient de renouveler son contrat avec les Blues et offrira une concurrence sérieuse au duo mentionné. Cependant, son retour d'une rupture du tendon d'Achille n'est pas imminent.

Attaquants

Les Blues ont beaucoup d’options sur les ails, comme Christian Pulisic et Pedro qui devraient commencer la saison en tant que titulaires. Willian est de retour tardivement après avoir remporté la Copa America avec le cet été et a, à peine joué en pré-saison.

Callum Hudson-Odoi est sur le point de renouveler son contrat mais il n'est pas attendu avant son retour de sa rupture du tendon d'Achille avant la mi-septembre au plus tôt.

La position d'attaquant de pointe devrait être une bataille à trois entre Olivier Giroud, Taney Abraham et Michy Batshuayi. Le numéro de maillot n°9 a été attribué à Abraham et il a été très présent en pré-saison jusqu'à présent.

Giroud, Batshuayi et Abraham ont tous deux buts chacun en pré-saison. Abraham a joué 301 minutes, plus que les deux autres, et devrait commencer face à .

Entraîneur

La saison dernière a été agitée, mais Frank Lampard, légende de Chelsea, pourrait calmer les choses après des divisions en interne sous les derniers entraîneurs. Il apporte des légendes du club avec lui dans son staff, y compris Petr Cech, Jody Morris et Eddie Newton. Il faudrait un joueur courageux pour affronter Lampard, même si du haut de ses 41 ans, il est relativement jeune comme entraîneur parmi les six meilleurs clubs de la planète.

Des doutes quant à la capacité de Frank Lampard, inexpérimenté, à concurrencer Pep Guardiola et Jürgen Klopp parmi les meilleurs entraîneurs existe. Il n’a réussi qu’une saison à Derby County et c’est une expérience courageuse pour tous chez les Blues. Cependant, il y a de l'optimisme concernant les capacités de Lampard de réussir à décoller dès la première saison de son contrat de trois ans, car il aime jouer avec de jeunes équipes dans un jeu avec un pressing très énergique. La vision de voir Lampard remporter un titre en tant que manager serait certainement romantique pour les fans de Chelsea après son énorme succès au club en tant que joueur.