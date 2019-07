Tactique - Comment Antoine Griezmann va-t-il jouer au Barça avec Messi et Suarez ?

Un an après avoir décidé de rester à l'atletico, le Champion du monde a finalement rejoint le Barça ce vendredi. Dans quel dispositif va t-il évoluer?

L'arrivée d'Antoine Griezmann au a maintenant été confirmée ce vendredi. Une très belle recrue offensive et polyvalente pour les Blaugrana qui leur permet de multiplier les options tactiques.

Pourtant, certains fans semblaient être mécontents de la venue du vainqueur de la Coupe du Monde, après qu'il ait décidé de rester à l'Atletico l'an dernier. Mais même les plus réticents devraient être d'accord avec la légende du club, Xavi, qui affirmait que Griezmann est " un excellent joueur ".

Alors dans quel système de jeu peut-il jouer à Barcelone ? Goal fait le point sur les compositions possibles du barça avec Antoine Griezmann.

UN 4-3-3 CLASSIQUE AVEC MESSI ET SUAREZ

Dans l'état actuel des choses, il est plus probable que Griezmann évolue sur le côté gauche de l'attaque en 4-3-3, formation préférée d'Ernesto Valverde, avec Messi sur la droite et Luis Suarez dans l'axe de l'attaque.

L'international français n'a plus évolué dans ce système depuis un bon bout de temps. Il jouait principalement aux côtés d'un attaquant - habituellement Diego Costa ou Alvaro Morata - avec l' Atletico Madrid lors de la saison dernière. Avec l'équipe de , Didier Deschamps l'utilise dans un rôle de n°10 depuis l'Euro 2016, où il s'est particulièrement révélé.

Cependant, Griezmann a commencé à être principalement utilisé sur le côté droit lorsqu'il évoluait à la , lui permettant ainsi de couper régulièrement à l'intérieur sur son pied préféré. Mais Messi devrait sûrement garder son côté droit, Griezmann devra probablement se contenter d'une place sur l'aile opposée. À moins, bien sûr, que Neymar arrive aussi en Catalogne cet été.

UN 4-2-3-1 AVEC NEYMAR ?

En cas de retour de Neymar au FC Barcelone, nous pourrions voir une véritable équipe de rêve, avec la star brésilienne et Griezmann aux côtés de Messi, qui joueraient juste derrière Suarez.

Mais cette équipe de rêve est encore loin d'être réelle. En effet, il convient de rappeler que non seulement Neymar doit encore signer, mais que Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé sont encore des joueurs du Barça qui devraient être vendus pour pouvoir permettre au club catalan de s'offrir l'actuel attaquant parisien.

Coutinho semble être sur un siège éjectable. Il a été une déception depuis son arrivée à en janvier 2018 et, maintenant que Griezmann est là, un joueur comme lui a encore moins de place en attaque. Ousmane Dembélé offre du rythme et de la vitesse. Une qualité de plus que Griezmann, Messi et Suarez ne possède pas.

UN 4-3-3 AVEC DEMBÉLÉ, SANS SUAREZ

En effet, si Ousmane Dembele reste au Barça, il pourrait très bien être utiliser sur le côté gauche dans un système où Antoine Griezmann et Leo Messi évolueraient librement. Bien entendu, cela signifierait que Luis Suarez débuterait sur le banc.

Pour la saison prochaine, Ernesto Valverde aura donc la lourde tâche de trouver la formation idéale pour tirer le meilleur parti d'Antoine Griezmann, Lionel Messi et Luis Suarez (ou Ousmane Dembélé) lorsque la nouvelle saison débutera.

L'article continue ci-dessous

Quoi qu'il en soit, Griezmann va certainement ajouter quelque chose de plus à la formation Blaugrana, comme le milieu de terrain, Ivan Rakitic, l'a déclaré à Mundo Deportivo cet été : " C'est un joueur de haut niveau, l'un des meilleurs au monde, et bien sûr, j'aimerais qu'il joue dans mon équipe ".

TOUT POUR L'ATTAQUE ?

Évidemment, à part sur FIFA et PES, cette compo d'équipe a très peu de chance de voir le jour mais pourquoi pas imaginer Ernesto Valverde mettre ça en place en cas de victoire à aller chercher en fin de rencontre, avec notamment les cinq stars offensives (Messi, Suarez, Griezmann, Coutinho et Dembélé) alignées sur le terrain.