Szczesny au Barça, un gros problème se pose

En quête d’un gardien pour succéder à Ter Stegen, blessé, le Barça a voulu sortie Szczesny de sa retraite. Mais ce ne sera pas tâche facile.

Vainqueur de Villarreal (1-5) à l'Estadio de la Cerámica, dimanche, le Barça n’a pas pu se réjouir. Lors du match, les Culés ont déploré la grave blessure de leur gardien titulaire, Marc-André Ter Stegen, sorti à la fin de la première mi-temps. Pour ce faire, le club blaugrana veut remplacer l’Allemand par un autre portier, mais qui devrait être libre de tout contrat selon les règles de la Liga.

Hansi Flick fait confiance à Iñaki Peña

Remplaçant de Ter Stegen lors de la victoire à Villarreal, Iñaki Peña est le gardien sur qui compte le FC Barcelone pour le moment. Même si les Blaugrana ont plusieurs options à leur portée, ils envisagent de donner une chance à leur portier remplaçant, en attendant de trouver un profil libre qui entre dans les plans du club. En conférence de presse mardi avant la réception de Getafe, le coach du Barça n’écarte pas le recrutement d’un nouveau gardien.

Imago

« Tout d'abord, je dois dire qu'Iñaki se porte très bien, tant en pré-saison qu'à l'entraînement. C'est toujours très difficile pour un gardien comme lui d'être prêt. Nous avons confiance en lui et nous devons voir ce que nous sommes. Nous allons faire à l'avenir. Nous avons de très jeunes joueurs et nous devons prendre soin de l'équipe. Nous ne ressentons pas de pression, nous sommes à l'aise avec Iñaki (…) Nous devons évaluer les différentes options. Nous ne ressentons pas de pression. Nous verrons comment les événements évoluent. Nous allons en discuter avec l'équipe et avec Deco dans un premier temps. Nous verrons quelle décision nous prendrons », a déclaré Hansi Flick.

Szczesny au Barça à une condition

Libéré par le Paris Saint-Germain et sans contrat jusque-là, Keylor Navas serait prêt à prêter main-forte au FC Barcelone en y signant. Sauf que les Culés ne sont pas trop intéressés par le profil de l’ancien du Real Madrid. Alors, le Barça a fait de Wojciech Tomasz Szczęsny, sa priorité. Le portier polonais a raccroché les crampons cet été.

Selon les informations du journal Sport, Szczesny est le gardien choisi par le Barça pour suppléer Ter Stegen, mais il y a un problème même si le Polonais est emballé par l’idée de déménager en Catalogne. La Juventus et l’ancien gardien d’Arsenal se sont mis d'accord sur une clause selon laquelle s'il revenait au football avant un certain temps, le gardien de but devrait payer une clause à la Vieille Dame. Le gardien a reçu 4 millions pour son licenciement et il devrait désormais en payer la moitié pour pouvoir signer au Barça. Le Barça espère que Szczesny résoudra ces problèmes dans les prochains jours pour activer sa signature.

Avec les Culés, l’ancien portier de l’AS Roma (34 ans) devrait signer un contrat de d’un an.