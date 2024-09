Keylor Navas au Barça, la haute trahison

FC Barcelone vs Getafe

Le FC Barcelone est à la recherche d'un nouveau gardien de but après la grave blessure de son capitaine Marc-André ter Stegen dimanche.

Les Catalans pourraient envisager de faire appel à un ancien héros du Real Madrid pour les aider.

L'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco ont eu des entretiens pour discuter de la question lundi et sont arrivés à la conclusion que la meilleure solution serait de signer un remplaçant pour ter Stegen, étant donné qu'il sera probablement absent pendant la majeure partie, voire la totalité de la saison.

Selon MD, l'ancien gardien du Real Madrid Keylor Navas serait intéressé par le fait que ce soit lui. Le Costaricain de 37 ans est actuellement sans club et serait heureux de signer pour les Blaugrana. Son agent est Jorge Mendes, qui a également des liens étroits avec Barcelone. Bien qu'un accord avec Gremio plus tôt cette année ait été contrarié par les négociations, Navas est désireux de jouer et son salaire ne serait pas un problème s'il signait pour Barcelone.

Navas a été le remplaçant de Gianluigi Donnarumma ces dernières saisons, à l'exception d'un prêt d'une demi-saison à Nottingham Forest l'année dernière, au cours duquel il a joué 17 matchs. Le plus grand doute concerne peut-être sa capacité à jouer avec ses pieds et son aptitude au un contre un, car il avait tendance à être réticent à sortir de sa ligne. En termes d'expérience et d'arrêt des tirs, peu d'alternatives peuvent rivaliser avec lui.