Barça, les potentiels remplaçants de Ter Stegen connus

Blessé lors du match contre Villarreal, dimanche soir, Marc-André ter Stegen ne devrait pas retrouver les terrains de sitôt.

Véritable coup dur pour le Barça. En déplacement à l'Estadio de la Cerámica, dimanche, le FC Barcelone a largement dominé Villarreal en s’imposant sur le score de 1-5 lors du match de la sixième journée de la Liga. Mais les Culés ont perdu leur gardien titulaire, Marc-André ter Stegen, au cours de ce duel.

Saison terminée pour Ter Stegen ?

Sorti sur blessure lors du match à Villarreal, Marc-André ter Stegen aurait été victime d’une rupture du tendon rotulien de son genou droit, où il a déjà été opéré. Capitaine et gardien de but titulaire de la formation catalane, le portier allemand ne devrait pas faire un retour rapide sur le terrain. Selon les informations de la presse sportive espagnole, Ter Stegen pourrait être absent toute la saison. Pour ce faire, le Barça devrait lui trouver un remplaçant.

Mais les Culés ne pourront plus attirer un autre gardien sous contrat. Pour s’offrir un nouveau gardien, selon AS, le Barça ne peut que signer un portier libre de tout contrat, sans club en effet. Car la règle du joker médical permettant de recruter un joueur de Liga même hors mercato en cas de blessure, utilisée à l’époque pour enrôler Martin Braithwaite, a changé depuis afin de protéger les autres clubs.

Plusieurs options pour le Barça

Le fait que les Blaugrana aient dépassé leur limite salariale ne sera pas un inconvénient majeur pour recruter un autre gardien de but, s'ils le décident. Les clubs avaient alors convenu que la situation de dépassement (dépenser en salaires plus que ceux fixés par les employeurs) ne leur porterait pas préjudice en cas de blessure d'un joueur à long terme (quatre mois ou plus). Ainsi, la Liga permet dans ces cas de consacrer jusqu'à 80% du salaire du footballeur blessé pour son remplacement. Autrement dit, si Ter Stegen gagne près de 9 millions, Barcelone pourra en investir environ sept millions dans un autre gardien de but.

Mais il n’y a pas assez de portiers libres sur le marché. Sans club jusque-là, on peut citer entre autres Loris Karius, Keylor Navas, Jordi Masip, Edgar Badia ou encore Tomas Vaclik. Au cas où le Barça n’est intéressé par un de ces profils, il pourrait se tourner vers l’équipe réserve ou encore attendre le mercato hivernal pour s’offrir un autre gardien. A noter que Pena reste l'espoir des Blaugrana pour tenir les cages catalanes pendant l'absence de l'Allemand.