"Sympa de revoir de vieux amis" - Messi et Ronaldo ont profité de leurs retrouvailles

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient tout sourire après leurs dernières retrouvailles sur le terrain.

Les deux éternels rivaux, avec 12 Ballons d'Or à eux deux, se sont affrontés une fois de plus lors d'un match d'exhibition entre le Paris Saint-Germain et un onze de stars de la Saudi Arabian Pro League.

Ronaldo, qui a récemment rejoint Al-Nassr, a fait partie de l'équipe locale - marquant ses premiers buts depuis son arrivée au Moyen-Orient - tandis que Messi, vainqueur de la Coupe du monde 2022, a marqué pour le PSG lors d'un match passionnant qui s'est déroulé à Riyad, les géants français s'imposant finalement (5-4).

Sur Instagram, Ronaldo a publié un joli message, accompagné d'une photo en compagnie de Messi : "Si heureux d'être de retour sur le terrain, et sur la feuille de match ! !! Et sympa de voir de vieux amis !" Messi, quant à lui, a partagé une courte vidéo de lui en train d'embrasser Ronaldo dans le tunnel avant le coup d'envoi. Il n'y a aucune animosité entre les deux hommes malgré leurs nombreuses années passées à jouer pour le FC Barcelone et le Real Madrid, dans des camps opposés lors de Clasicos féroces.

Ronaldo et Messi se sont peut-être rencontrés pour la dernière fois, les deux hommes prenant des directions différentes en ce qui concerne leur carrière en club, l'un repartant en Arabie saoudite et l'autre s'apprêtant à signer un nouveau contrat en France, tandis que l'on se demande combien de temps ils continueront à jouer en sélection.