Super League : Jean-Marc Bosman tacle tous les protagonistes

L’ancien joueur belge, Jean-Marc Bosman, a fait une sortie choc sur la Super League, mardi.

La semaine dernière, la Cour de justice de l’Union européenne a donné raison à l’Agence A22 Sports dans le conflit qui l’oppose à l’UEFA. Cette décision de l’instance ouvre la porte à l’organisation de la Super League européenne, un projet porté par le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans la foulée, plusieurs clubs sont sortis pour fustiger cette décision et apporté leur soutien à l’UEFA. Mais, Jean-Marc Bosman lui, n’a raté aucun acteur au moment de sa sortie.

Bosman soutient la rébellion contre l’UEFA

A travers son verdict jeudi dernier, la Cour de justice de l’UE a fait savoir que les instances de football, l’UEFA et la FIFA, n’avaient pas le monopole du football. Pour Jean-Marc Bosman, c’est une bonne chose que des clubs se rebellent contre les instances du football. « Je pense que cet arrêt de la Cour européenne ne sert qu’à rappeler à la FIFA et à l’UEFA qu’elles ne sont pas au-dessus des lois et qui ne peut prétendre avoir le monopole du football et des joueurs. Je suis très sceptique quant à ce projet. La Super League est juste une entreprise qui pense au business et à gagner encore plus d’argent. Ce sont les grands clubs habituels qui veulent devenir plus grands et plus omnipotents, pour écraser les plus petits, tout cela au détriment des joueurs qui pourtant ne sont pas des robots. Même ceux de la Super League ne devraient pas se considérer au-dessus des lois », a déclaré l’homme à l’origine de l’arrêt Bosman de juin 1990 au micro La Gazzetta dello Sport.

Bosman fustige le projet de la Super League

Même s’il se réjouit de la rébellion contre l’UEFA et la FIFA, Jean-Marc Bosman n’est pour autant favorable à l’organisation de la Super League. Pour lui, cette compétition va encore augmenter le nombre de matchs et aura un impact sur la santé des joueurs. « J’ai beaucoup de doutes sur cette Super League. Et le premier est purement pragmatique. Aujourd’hui, les joueurs des équipes les plus importantes jouent des matches de championnat, de Ligue des Champions, d’Europa League et de Conference League. Nous allons déjà sur le terrain tous les deux ou trois jours. Je ne vois pas l’intérêt d’ajouter une autre compétition même s’ils la présentent comme une alternative. À ce moment-là, nous jouerions vraiment tous les jours. Personne ne pense à la santé des protagonistes », a ajouté le Belge.