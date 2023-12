La Super League fait déjà un flop

Le Real et le Barça pourraient avoir du mal à trouver d'autres clubs prêts à s'affranchir de l'UEFA

Jeudi matin, la Cour suprême de justice de l'Union européenne a ouvert la porte à la Super League, au grand bonheur du FC Barcelone et du Real Madrid, qui faisaient partie du projet depuis sa dissolution en 2021.

Cependant, alors que Barcelone et le Real Madrid seraient deux clubs confirmés dans la compétition (si elle se concrétise), ils pourraient avoir du mal à trouver d'autres clubs prêts à s'affranchir de l'UEFA et de la FIFA pour la rejoindre.

À ce stade, au moins 23 clubs ont annoncé qu'ils rejetaient la Super League et qu'ils continueraient à soutenir l'UEFA et la FIFA. L'Atlético de Madrid est l'un de ceux qui ont tourné le dos à l'ESL, tout comme des équipes telles que Manchester City, Chelsea et le Bayern de Munich.

Si la décision est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone et le Real Madrid, elle ne signifiera peut-être pas grand-chose si d'autres clubs continuent de s'opposer à l'ESL. Pour l'instant, l'affaire suit son cours.