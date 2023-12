Super League : Après le PSG, deux autres clubs français rejettent le projet

A l’instar du PSG, deux autres clubs français ont affirmé leur opposition au projet de la Super League.

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu jeudi dernier, son verdict dans l’affaire qui oppose l’UEFA à l’Agence A22 Sports. L’instance a en effet, donné raison à cette dernière, ouvrant ainsi la porte à l’organisation de la Super League européenne. Dans la foulée de cette décision, plusieurs clubs dont le PSG ont rejeté publiquement le projet. Ce samedi, deux autres clubs français ont rejoint la liste des équipes hostiles à l’organisation de cette compétition.

Le PSG clashe le Real Madrid au sujet de la Super League

La décision de la Cour de Justice de l’Union européenne a provoqué une vague de réactions dans le monde du football. Si la plupart des clubs ont affirmé leur rejet et réitéré leur allégeance à l’UEFA via leurs réseaux sociaux, le PSG, lui n’est pas allé de main morte. Par la voix de son président, Nasser Al-Khelaïfi, le club francilien a fustigé l’idée de création de cette Super League, portée par le club qui détient le plus de trophées de l’UEFA (Real Madrid, ndlr). « C’est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l’UEFA Champions League derrière soi », a déclaré le dirigeant qatari avant d’annoncer officiellement la position de son club. « Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours », a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.

Lille et Toulouse disent aussi Non à la Super League

Après donc le refus du PSG d’adhérer à la Super League, Lille et Toulouse ont également fait part de leur position. Tout comme le club de la capitale, le LOSC et le Téfécé rejettent totalement la compétition, chère au Real Madrid et au FC Barcelone. Dans un communiqué officiel, Lille réaffirme, par la voix de son président, Olivier Létang, « son attachement et son engagement en faveur d’un football populaire et des compétitions ouvertes et équitablement accessibles à tous ». Toulouse emboîte le pas aux Dogues et annonce « vouloir continuer à collaborer étroitement avec les institutions du football européen et international en tant que membre de l’ECA ».