Succès étriqué pour l’Angleterre

Pour sa dernière sortie avant l’Euro, l’Angleterre a enregistré une petite victoire aux dépens de la Roumanie (1-0).

L’Angleterre n’a pas convaincu à l’occasion de son ultime match de préparation pour le championnat d’Europe. Opposée à la Roumanie, ce dimanche à Middlesbrough, la sélection des Three Lions l’a emporté sur le plus petit des écarts et grâce à un but inscrit sur pénalty.

A la 68e minute, et suite à une faute adverse dans la surface, Marcus Rashford a libéré les siens en prenant le portier adverse à contre-pied. L’attaquant de Manchester United s’est montré décisif lors de sa première apparition comme capitaine avec son pays.

Rashford aurait pu s’offrir un doublé dans cet exercice, mais il a quitté la pelouse juste après et c’est Jordan Henderson qui a exécuté le deuxième pénalty. Le milieu de terrain de Liverpool a cependant manqué son essai.

Les Anglais ont beaucoup gaspillé

Durant le dernier quart d’heure de la partie, les Anglais ont poussé fort dans l’espoir de breaker et s’offrir un succès plus confortable mais ils ont été maladroits dans le dernier geste. Calvert-Lewin (82e) et Bellingham (83e) ont vendangé deux grosses opportunités coup sur coup sur des reprises de la tête à un mètre du but.

La Roumanie a beaucoup subi dans cette rencontre, mais elle aurait aussi pu s’en sortir avec un nul. A la 74e minute, il a fallu une énorme intervention de Sam Johnstone sur une volée d’Andrea Ivan pour empêcher les visiteurs de recoller à la marque.

Pour un dernier test avant le début de la compétition, l’Angleterre aurait été bien inspirée de se montrer plus réaliste. Mais, les sorties amicales ne sont parfois en rien annonciateurs de la suite. Et l’équipe de Southgate peut espérer répondre présente le 13 juin prochain lors de son premier match de l’Euro.