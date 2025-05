Strasbourg - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Strasbourg et Paris seront aux prises samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 est à deux journées de connaitre son épilogue pour le compte de la saison 2024-2025. Ce weekend, le championnat français aborde son 32e épisode avec des rencontres décisives pour la plupart des équipes mais préparatoire pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale affronte justement ce samedi, le RC Strasbourg, un club en lice pour une qualification européenne.

Strasbourg relance la machine et vise le podium

Après deux résultats décevants face à Nice (2-2) et Monaco (0-0), le RC Strasbourg a remis les pendules à l’heure en s’imposant avec autorité face à Saint-Étienne (3-1) samedi dernier. Cette victoire confirme la dynamique exceptionnelle des Alsaciens, qui n’ont plus connu la défaite depuis trois mois. Leur série actuelle est remarquable : huit succès et trois matches nuls en onze journées.

Aujourd’hui 7es du classement, les Strasbourgeois (54 pts) ne sont qu’à deux longueurs du podium et à une seule de la quatrième place. À ce rythme, le Racing pourrait bien créer la surprise dans la dernière ligne droite du championnat. À la Meinau, la forteresse résiste : Strasbourg n’y a concédé qu’un seul revers cette saison, un bilan qui les place parmi les meilleures formations à domicile, à égalité avec… le PSG.

Le PSG entre ambitions européennes et finale nationale

Sacré champion de France avant l’heure, le Paris Saint-Germain a pourtant connu un accroc inattendu lors de la dernière journée. Sur leur pelouse, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face à Nice (1-3), mettant un terme à leur série d’invincibilité en championnat cette saison. Ce faux pas prive les Parisiens d’un potentiel record historique.

Heureusement pour le club de la capitale, la réponse a été immédiate sur la scène européenne. Mardi, le PSG est allé chercher une précieuse victoire à l’Emirates Stadium face à Arsenal (0-1), lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Une performance pleine de maîtrise, avant un match retour décisif mercredi prochain au Parc des Princes. Un choc dont la préparation commence dès ce samedi face à Strasbourg.

Horaire et lieu du match

Strasbourg – PSG

32e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Meinau

A 17h, heure française

Les compos probables du match Strasbourg – PSG

Strasbourg : Petrovic - Doukouré, Omobamidele, Sarr - Bakwa, Santos, Diarra, Moreira - Lemaréchal, Nanasi - Emegha.

Paris SG : Donnarumma - Zague, Beraldo, Pacho, L. Hernandez - Neves, Zaïre-Emery, Ruiz - D. Doué, Ramos, Barcola.

Sur quelle chaîne suivre le match Strasbourg – PSG ?

La rencontre entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 3 mail 2025 à partir de 17h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.