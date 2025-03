Strasbourg - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OL se déplace à Strasbourg, ce vendredi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Découvrez les dernières infos de ce duel crucial pour l’Europe.

La 27e journée de Ligue 1 réserve un choc palpitant entre Strasbourg et Lyon. Dans la course aux places européennes, les deux formations arrivent avec une dynamique impressionnante. Tandis que les Alsaciens restent sur six matchs sans défaite, l’OL affiche un bilan tout aussi solide avec sept victoires sur ses huit dernières rencontres. L’enjeu est de taille : une victoire pourrait rapprocher l’un des deux clubs de l’Europe. Voici tout ce qu’il faut savoir avant cette rencontre.

Un duel décisif pour l’Europe

Le Racing Club de Strasbourg (7e, 43 points) réalise une excellente saison et aborde cette confrontation avec une grande confiance. Invaincus depuis six matchs, les hommes de Liam Rosenior ont engrangé cinq victoires sur cette période. À domicile, ils voudront s’appuyer sur leur force collective et sur la forme impressionnante d’Emmanuel Emegha, buteur prolifique ces dernières semaines. Ceci afin d’infliger une huitième défaite de la saison à un OL sans entraîneur principal, Fonseca étant suspendu jusqu’à fin novembre.

En face, l’Olympique Lyonnais (5e, 45 points) traverse également une phase très positive. Après un début de saison compliqué, les hommes de Paulo Fonseca ont redressé la barre et affichent une dynamique impressionnante avec sept victoires sur leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. L’OL pourra notamment compter sur Georges Mikautadze, en feu actuellement avec sept buts et cinq passes décisives lors de ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Horaire et lieu du match

Strasbourg - Lyon

27e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Meinau

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Strasbourg - Lyon

Strasbourg : Petrovic - Doué, Sylla, Sarr - Bakwa, Santos, Barco, Moreira - Lemaréchal, Nanasi - Emegha

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Matic - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze

Sur quelle chaîne suivre le match Strasbourg - Lyon ?

La rencontre entre le RC Strasbourg et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce vendredi 28 mars 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.