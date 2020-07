Stéphane Ruffier devrait rester à Saint-Etienne

Le chevronné gardien Stéphane Ruffier est en passe d’être réintégré dans l’effectif de l’ASSE.

L’aventure de Stéphane Ruffier à l’ASSE n’est peut-être pas encore terminée. Mis à pied à titre conservatoire il y a une dizaine de jours, l’expérimenté portier se dirigeait vers un licenciement. Mais, au final, il devrait continuer avec les Verts. C’est ce que révèle L’Equipe ce lundi.

D’après cette source, l’ancien portier international va être réintégré à l’effectif, pour la simple raison qu’il n’a pas reçu la lettre lui signifiant une éventuelle sanction. Une sanction qui pouvait donc aller jusqu’à une rupture de son contrat. Or, selon le règlement prévu dans le code de travail, on aurait dû lui faire part de cette notification dimanche dernier au plus tard.

Ruffier devrait dans le pire des cas être puni par une retenue sur le salaire, voire un simple avertissement de la direction. Il lui était reproché un retard à l'entraînement et un refus de participer à une opposition à sept contre sept avec les jeunes. Des « infractions » mineures.

Un licenciement aurait couté trop cher à l’ASSE

Mettre Ruffier à la porte aurait couté au moins 2.8M€. Un montant conséquent et que les responsables de l’ASSE n’étaient pas très chauds pour payer. Ainsi, ils ont donc choisi de changer de position et enterrer la hache de guerre avec l’intéressé. D’ici quelques jours, le portier devrait retrouver l’Etrat. Le centre d’entrainement du club lui était, pour rappel, interdit depuis sa mise à pied.

Ruffier va retrouver l’effectif professionnel des Verts. Cependant, il n’est pas sûr qu’il retrouve sa place de numéro 1. Depuis plusieurs mois, l’entraineur Claude Puel fait confiance à Jessy Moulin comme portier titulaire. Au vu de la prestation réalisée par ce dernier en finale de la Coupe de France contre le PSG (0-1), tout porte à croire qu’il va maintenir cette hiérarchie.