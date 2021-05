Stephan : "Strasbourg est un club qui a beaucoup d'atouts"

Le nouvel entraîneur strasbourgeois est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'Alsace lors de sa présentation.

Julien Stephan a été présenté à la presse ce samedi après-midi aux côtés de son nouveau président, Marc Keller. L'occasion d'expliquer son choix de prendre les rênes de Strasbourg, mais aussi se projeter, déjà, sur la saison prochaine.

Mais avant cela, l'ancien coach rennais a une nouvelle fois salué le club breton, où il aura fait ses débuts en tant qu'entraîneur. "C'est un club qui restera gravé dans ma mémoire, j'y ai connu beaucoup de joie, j'y ai rencontré beaucoup de personnes, des rencontres qui dépassent le cadre professionnel. Dans la vie, il faut savoir fermer des chapitres", a-t-il affirmé avant de parler de Strasbourg.

"C'est un club qui a beaucoup d'atouts, une ferveur un état d'esprit, un club sain, bien dirigé, par des gens très intelligents et structurés. Il faut saisir l'opportunité, je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité.

"L'ambition, c'est de continuer à progresser, et de continuer à partager beaucoup d'émotion. Le club va continuer à progresser, je suis là aussi pour progresser, je suis un très jeune entraîneur qui a besoin de progresser."

Le nouveau coach s'est également exprimé sur le mercato à venir du côté de la Meinau : "Il va y avoir du mouvement, un certain nombre de joueurs arrivent en fin de contrat. Il y aura certainement des postes à pourvoir", a-t-il détaillé.

"Il y aura besoin d'amener de la fraîcheur, on va prendre le temps avec les personnes compétentes d'en discuter. Je serai accompagné mais il va falloir attendre pour qu'on puisse donner le nom des personnes qui composeront le staff."

Enfin, Julien Stephan a également tenu à rendre hommage à son prédécesseur, Thierry Laurey, qui a ramené le club en Ligue 1 et l'y a stabilisé au cours de ses cinq saisons au club. "C'est un honneur de succéder à Thierry, il a fait un travail remarquable, il a eu des résultats fantastiques. Sur le plan tactique, c'est une référence en France.

"C'est quelqu'un qui a un gros caractère, je sais que je succède à un entraîneur de grande qualité, c'est aussi une fierté. Notre syle de jeu ? Ce sera en fonction des caractéristiques des joueurs, on s'adaptera. Le public attend du spectacle, du jeu offensif."

Marc Keller : "Il va naturellement y avoir un petit brassage"

Un hommage suivi par le président Marc Keller, également présent pour répondre aux questions des journalistes : "J'ai une pensée particulière pour Thierry Laurey. Son travail a été très apprécié par le club, ils (avec son staff) ont participé à notre progression", a-t-il assuré.

L'article continue ci-dessous

"J'ai dit à Thierry, quand on s'est vu: mission accomplie. J'en profite pour lui souhaiter bonne chance pour sa carrière. Je n'ai qu'un regret, c'est qu'il n'ait pas reçu les applaudissements qu'il méritait."

Un président qui est lui aussi revenu sur le mercato qui s'annonce, et en particulier les moyens à disposition de l'équipe pour se renforcer. "On a déjà 7, 8 ou 9 joueurs en fin de contrat. Il va naturellement y avoir un petit brassage. On cherche à faire évoluer les choses par petites touches.

"Je pense que cette année, on fera 5 ou 6 joueurs. Julien a commencé à travailler avec Loïc sur les profils. La cellule de recrutement a travaillé pendant toute l'année malgré les conditions difficiles. Nous en parallèle, on prépare un budget en fonction des contraintes que nous avons."