Stefan Kuntz compte toujours sur Thomas Muller pour les JO

Le patron de l'équipe allemande espoirs a assuré qu'il envisageait toujours de faire appel à Thomas Muller pour les Olympiades de Tokyo.

Le champion du monde 2014, Thomas Müller, peut toujours rêver d'une médaille d'or olympique. L'entraîneur de la Mannschaft des moins de 21 ans, Stefan Kuntz, a gardé la porte ouverte pour une convocation de la star du Bayern lors des jeux d'été à Tokyo malgré le report d'un an de l'épreuve.

"J'ai remercié tous ceux qui figuraient sur la liste olympique, y compris Thomas Müller, pour leur volonté et j'ai dit que l'année prochaine que je me présenterais à nouveau avec la même demande", a déclaré le technicien allemande à Sky Sport News.

Müller a déjà exprimé sa volonté farouche de participer au tournoi olympique lors de l'année à venir. "Tous ceux à qui j'ai parlé ont hâte d'avoir de mes nouvelles l'an prochain", a déclaré Kuntz. Le joueur offensif de 30 ans fait partie de la liste élargie de 50 membres que Kuntz a dû soumettre au Comité International Olympique (CIO) au début de l'année.

Müller pourrait occuper l'une des trois places réservées pour les joueurs de plus de 24 ans. Malgré le report à 2021, le CIO avait retenu le 1er janvier 1997 comme date clé, de sorte que la limite d'âge, contrairement aux précédents dans les tournois olympiques de football, est généralement de 24 ans au lieu de 23 ans. Kuntz s'est dit heureux de cet ajustement.

Pour rappel, Muller est écarté de la sélection allemande A depuis plus d'un an. Joachim Low lui a fait savoir qu'il ne comptait plus sur ses services.