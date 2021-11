STATS - Qualifié, le LOSC reste sur une série historique

Voici les stats à retenir après le succès du LOSC contre Salzbourg (1-0) :



● Lille totalise 8 points après 5 matches en phase de poules de Ligue des Champions, plus haut total à ce stade chez un club français, hors Paris, depuis Monaco en 2016/17 (11).

● Lille a enregistré 2 victoires d’affilée en Ligue des Champions (2-1 v Seville, 1-0 v Salzbourg) pour la 1refois de son histoire (en 43 matches) après n’avoir gagné aucune de ses 10 précédentes rencontres dans la compétition (3 nuls, 7 défaites).

● Lille est invaincu lors de ses 4 derniers matches toutes compétitions confondues (2 victoires, 2 nuls), sa plus longue série du genre sous l’ère Jocelyn Gourvennec.

● Lille a obtenu son 1er succès à domicile en Ligue des Champions depuis le 17 octobre 2006 (3-1 v AEK Athènes), mettant fin à une série de 13 rencontres sur ses bases sans succès dans la compétition (6 nuls, 7 défaites). C’est d’ailleurs son tout 1er succès dans cette compétition au stade Pierre-Mauroy (en 9 rencontres).

● Salzbourg n’a remporté qu’un seul de ses 5 déplacements chez une équipe française en compétition européenne (1 nul, 3 défaites), c’était à Nice en novembre 2016 en Ligue Europa.

● Lille a marqué sur 3 de ses 4 derniers tirs cadrés en Ligue des Champions, après n’avoir marqué que 2 buts sur ses 18 précédents.

● Lille a enregistré 3 clean sheets lors de ses 5 derniers matches de Ligue des Champions, soit autant que lors de ses 20 précédents.

● Salzbourg est resté muet lors d’un déplacement en compétition européenne majeure pour la 1re fois depuis le 7 mars 2019 (0-3 v Naples), mettant fin à une série de 10 rencontres hors de ses bases en marquant au moins un but.

● Lille n’a tenté que 6 tirs dans ce match (1 cadré), son plus faible total lors d’une rencontre de Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04).

● Jonathan David a marqué 12 buts cette saison, seul Erling Haaland (13) a marqué plus souvent toutes compétitions confondues parmi les joueurs nés en 2000 ou après dans le Top 5 européen. Il est le 2e joueur canadien à marquer plus d’un but en Ligue des champions (2), après Tomasz Radzinski (5).