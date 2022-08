Les stats de PSG-Monaco (1-1) : Neymar fond sur Pauleta, Volland adore Paris

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les chiffres à retenir après le match nul entre le PSG et Monaco lors de la 4e journée de Ligue 1.

● Depuis le retour de Monaco en Ligue 1 en 2013/14, Paris n'a remporté que 7 de ses 19 matches face à l'ASM dans l'élite (7 nuls, 5 défaites), son plus faible total parmi les équipes affrontées plus de 10 fois sur la période. Les Parisiens n'ont d'ailleurs gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matches face au club du Rocher en L1 (1 nul, 3 défaites).

● Monaco n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), après s'être imposé lors de chacun de ses 9 précédents.

● Le PSG n'a remporté que 2 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 à domicile (3 nuls), après s'être imposé lors de 18 de ses 19 précédents (1 nul).

● Le PSG a touché les montants à 28 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, soit au moins 12 fois de plus que toute autre équipe sur la période. Lionel Messi a lui touché 12 fois les montants depuis 2021-2022, soit au moins 3 fois de plus que tout autre joueur dans l'élite.

● Le PSG a glané 23 points après avoir été mené au score depuis le début de la saison dernière en Ligue 1, seul Hoffenheim (25) fait mieux parmi les équipes des 5 grands championnats européens sur la période.

● Monaco n'a perdu aucun de ses 20 derniers matches de Ligue 1 à l'extérieur où il a ouvert le score (18 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite dans ce cas de figure remontant à septembre 2020 (1-2 à Rennes).

● Le joueur de Monaco Kevin Volland a inscrit son 4e but en Ligue 1 face à Paris, son plus haut total face à une même équipe dans l'élite. Depuis son arrivée à Monaco en 2020-2021, il est le joueur de Ligue 1 ayant le plus marqué face à Paris dans l'élite (4).

● Neymar est impliqué dans 25 buts en Ligue 1 en 2022 (16 buts, 9 passes décisives), seul Kylian Mbappé (32 – 23 buts et 9 passes décisives) fait mieux parmi les joueurs des 5 grands championnats européens cette année.

● Neymar a inscrit son 6e but en Ligue 1 face à Monaco, ne faisant mieux que contre Bordeaux dans l'élite (8). L'attaquant de Paris est impliqué dans au moins 1 but lors de chacun de ses 11 derniers matches de L1 (14 buts, 9 passes décisives), n'ayant fait mieux qu'une seule fois avec Paris (15 entre février 2018 et janvier 2019).

● L'attaquant de Paris Kylian Mbappé a frappé 9 fois au but sans réussir à marquer face à Monaco, son plus haut total de tirs sans trouver le chemin des filets lors d'un match de Ligue 1.

● Neymar a inscrit son 108e but avec le PSG et n'est plus qu'à une longueur de Pauleta, quatrième au classement des buteurs derrière Cavani (200), Mbappé (174) et Ibrahimovic (156).