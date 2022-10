Les stats de PSG-Benfica : Mbappé meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des champions

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les chiffres à retenir après le match PSG-Benfica en Ligue des champions.

● Le PSG n'a remporté que 6 de ses 15 derniers matches de Ligue des Champions (4 nuls, 5 défaites) et jamais plus de 2 consécutifs lors de cette période.

● Les clubs portugais sont ceux que le PSG a le plus souvent reçus en compétition européenne sans jamais s'incliner : 8 fois, pour 5 succès et 3 nuls.

● le PSG n'a tenté que 7 tirs face au Benfica, ne faisant moins bien lors d'un match de Ligue des Champions à domicile que face à Manchester City le 28 septembre 2021 (6) depuis qu'Opta analyse la compétition (2003-2004).

● C'est la première fois que Paris marque et encaisse un but sur penalty lors d'un même match de Ligue des Champions. Depuis le début de la saison 2020-2021, Paris a concédé 7 penalties dans la compétition, seul le FC Séville (8) en subissant plus sur la période.

● Le PSG n'a gardé sa cage inviolée que 2 fois lors de ses 20 derniers matches de Ligue des Champions, c'était contre Manchester City en septembre 2021 (2-0) et face au Real Madrid en février dernier (1-0).

● Benfica est invaincu lors de ses 5 derniers matches à l'extérieur en Ligue des Champions (2 victoires, 3 nuls), sa plus longue série sans défaite hors de ses bases dans la compétition.

● Kylian Mbappé a inscrit son 31e but avec Paris en Ligue des Champions, dépassant Edinson Cavani (30) et devenant seul meilleur buteur du club dans l'histoire de la compétition. Il a transformé 3 de ses 4 penalties tentés en C1, tous avec le PSG et tous au Parc des Princes, n'échouant que le 19 octobre 2021 contre le RB Leipzig.

● Marco Verratti a concédé le 1er penalty de sa carrière en Ligue des Champions, lors de sa 76e rencontre avec Paris dans la compétition. L'Italien a écopé de son 29e carton depuis ses débuts en Ligue des champions en septembre 2012 (26 jaunes, 3 rouges), seul Sergio Ramos en a récolté autant sur la période.

● Kylian Mbappé a provoqué 5 cartons adverses en Ligue des Champions cette saison (tous jaunes), au moins 2 de plus que tout autre joueur.

● Le milieu du Benfica João Mario a inscrit 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue des Champions (à chaque fois sur penalty, chez la Juventus puis contre le PSG), lui qui n'avait jamais marqué lors de ses 19 premiers matches dans la compétition.