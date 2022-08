Les STATS d'OL-ESTAC (4-1) : Adil Rami, le roi des boulettes en Ligue 1

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire de l'OL contre l'ESTAC lors de la 3e journée de L1.

L'OL, la bête noire de Troyes

● Troyes a perdu chacun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon, sa plus longue série de défaites face à un même adversaire dans l'élite. A l'inverse, il n'y a que contre Strasbourg (13) que l'OL affiche une plus longue série de victoires dans la compétition.

● Lyon a remporté chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série de victoires avec Peter Bosz sur le banc et sa plus longue depuis janvier-février 2021 (4 également).

● Troyes s'est incliné lors de chacun de ses 3 premiers matches d'une saison de Ligue 1 pour la première fois depuis 1999-2000, pour ce qui était son tout premier exercice dans l'élite (14e à la fin). Il s'agit de la plus longue série de défaites de l'ESTAC en L1 depuis novembre 2021 (3 également).

● Lyon a remporté chacun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1, plus longue série en cours et sa plus longue dans l'élite depuis mars-août 2018 (8).

● Troyes a obtenu 9 penalties en Ligue 1 en 2022, plus que toute autre équipe. L'ESTAC a marqué 8 buts de la sorte dans l'élite cette année, aucune autre formation ne fait mieux (Marseille à 8 également).

Adil Rami dans la légende de la Ligue 1, mais à sa façon

● Alexandre Lacazette a marqué après seulement 2 minutes et 9 secondes de jeu contre Troyes, le but le plus rapide de sa carrière avec Lyon toutes compétitions confondues. L'attaquant a trouvé la faille lors de 2 matches consécutifs en championnat pour la première fois depuis mars 2021 (2 également avec Arsenal en Premier League).

● Tetê a été impliqué dans 7 des 10 derniers buts de Lyon en Ligue 1 (4 buts, 3 passes décisives). Le Brésilien a été décisif à 11 reprises en 11 matches dans l'élite avec l'OL (5 buts, 6 passes décisives).

● Nicolas Tagliafico est le premier joueur de Lyon à marquer et à concéder un penalty lors d'un même match de Ligue 1 depuis Ferland Mendy en septembre 2018 contre Caen (1 but et 1 penalty concédé également).

● Depuis ses débuts avec Troyes en 2019-2020, Florian Tardieu a marqué 12 buts sur penalty en championnat (Ligue 1 + Ligue 2), seuls Wissam Ben Yedder (21 avec Monaco) et Neymar (13 avec Paris) font mieux.

● Adil Rami a commis 10 erreurs amenant à un but en Ligue 1 (7 avec Lille, 2 avec Marseille, 1 avec Troyes), plus que tout autre joueur de champ depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007).