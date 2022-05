STATS : les chiffres à retenir après MHSC-PSG (0-4)

Voici les stats à retenir après la victoire du PSG à Montpellier (0-4) :



● Montpellier n’a pris que 12 points en Ligue 1 en 2022 (3 victoires, 3 nuls, 12 défaites), seul Bordeaux (11) fait pire sur la période. D’ailleurs, aucune équipe n’a perdu plus souvent que le MHSC en L1 depuis le début de l’année civile.

● Montpellier a perdu 18 de ses 37 matches de Ligue 1 2021/22 (12 victoires, 7 nuls), il n’a fait pire qu’une seule fois à ce stade au 21e siècle : en 2003/04 (22 défaites – 20e en fin de saison). C’est sa plus large défaite dans l’élite depuis le 22 janvier 2021 face à… Paris (0-4).

● Paris a remporté 3 matches en déplacement par 4+ buts d’écart en Ligue 1 2021/22 (5-1 à Lille, 6-1 à Clermont et donc 4-0 à Montpellier), son plus haut total égalé sur une même saison (avec 2012/13 et 2016/17).

● Paris a remporté 10 de ses 11 déplacements en Ligue 1 cette saison face aux formations classées à partir de la 10e place actuelle (1 nul), alors qu’il n’a gagné aucun de ses 9 matches à l’extérieur face au Top 9 actuel (4 nuls, 4 défaites).

Premier doublé pour Messi

● Paris a marqué 3+ buts lors de 4 matches consécutifs en déplacement en Ligue 1 pour la 2e fois seulement de son histoire, après août-septembre 2018 (4 également).

● Lionel Messi a marqué 11 buts toutes compétitions confondues avec Paris, dont 6 à la suite d’une passe décisive de Kylian Mbappé. C’est son 1er doublé en championnat avec Paris et son 1er dans le Top 5 européen depuis le 2 mai 2021, avec Barcelone face à Valence.

● L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est impliqué dans 57 buts toutes compétitions confondues en 2021/22 (36 buts, 21 assists), son plus haut total sur un même exercice en club dans sa carrière. Seul Karim Benzema fait mieux cette saison TCC dans le Top 5 européen (59).

Mbappé force 245

● L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est impliqué dans 14 buts face à Montpellier en Ligue 1 (9 buts, 5 assists), plus que contre tout autre adversaire dans l’élite.

● Depuis son 1er match avec Paris le 8 septembre 2017, Kylian Mbappé est impliqué dans 245 buts toutes compétitions confondues (168 buts, 77 assists), soit au moins 98 de plus que tout autre joueur du club sur la période (Neymar à 147).

● Le milieu de Paris Angel Di Maria a marqué 6 buts face à Montpellier en Ligue 1, sa proie favorite dans l’élite. Il a marqué 53 de ses 55 buts dans l’élite avec son pied gauche.