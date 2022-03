STATS : les chiffres à connaître avant Real Madrid-PSG

Voici les stats à connaître avant le 8e retour entre le Real Madrid et le PSG :



● Le Real Madrid a été éliminé lors de 9 de ses 10 dernières confrontations en phase à élimination directe de la Ligue des Champions après s’être incliné lors du match aller, la seule exception étant une qualification 3- 2 au cumulé contre Wolfsburg en quarts de finale de l’édition 2015/16.



● Paris s'est qualifié pour le tour suivant après avoir gagné le match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions lors de 5 des 8 dernières occurrences (63%), dont lors des 2 plus récentes (v Barcelone et Bayern Munich la saison dernière). Le PSG a ainsi été éliminé 3 fois après une victoire à l’aller, seuls Barcelone (4) et... le Real Madrid (6) font plus dans l’histoire de la LdC.



● Le Real Madrid n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches à domicile contre Paris en compétition européenne (4 victoires). Le club madrilène ne s’est incliné lors d’aucune de ses 3 réceptions du PSG en Ligue des Champions (2 victoires, 1 nul).



● Paris n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers déplacements sur le terrain d’équipes espagnoles en Ligue des Champions (2 nuls, 5 défaites), mais il s’agissait du plus récent avec un succès 4-1 contre Barcelone au Camp Nou en 8e de finale aller la saison dernière.

Paris voyage mal en Ligue des Champions...



● Paris n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue des Champions (2 nuls, 2 défaites), mais n’a plus connu plus longue série depuis 2000-2012 (10).



● Paris n'a jamais gardé sa cage inviolée lors de 2 matches à élimination directe de Ligue des Champions consécutifs dans son histoire (37 matches).



● Le Real Madrid n’a pas cadré le moindre tir lors de 2 matches différents en Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse ces données (2003/04), à chaque fois contre Paris : en phase de groupes en septembre 2019 et lors du match aller en 8es de finale cette saison.

Karim Benzema, roi de Bernabeu

● Karim Benzema a marqué 12 buts lors de ses 11 dernières réceptions en Ligue des Champions avec le Real. Il a inscrit 64 buts pour le club dans la compétition, seuls Cristiano Ronaldo (105) et Raul (66) font mieux.



● Kylian Mbappé a été impliqué dans 18 buts lors de ses 13 derniers matches de Ligue des Champions avec Paris (13 buts, 5 passes décisives). Son but vainqueur contre le Real Madrid lors du match aller est le plus tardif de sa carrière dans la compétition (93 minutes et 14 secondes).



● L’attaquant de Paris Lionel Messi n’a plus marqué depuis 695 minutes contre le Real Madrid toutes compétitions confondues, depuis un but inscrit avec Barcelone en mai 2018. C’est sa 2e plus longue disette en carrière, derrière une série de 729 minutes tcc sans marquer contre Chelsea.



● Depuis ses débuts dans la compétition en 2013, Neymar est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives en Ligue des Champions (27), 6 d’entre elles ont été à destination de Kylian Mbappé (dont une lors du match aller), son plus haut total vers un même partenaire en LdC.