Les stats à connaître avant la première journée de Ligue 1

A l'occasion de la reprise de la Ligue 1, GOAL vous propose, avec notre partenaire Opta Sports, de découvrir les statistiques à connaître pour les dix rencontres de la première journée.

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio (vendredi 5 août, 21h00)

• Lyon a marqué lors de ses 16 derniers matches de Ligue 1 contre Ajaccio, mais a perdu 2 de ses 3 derniers matches contre les Corses dans l'élite (1 victoire). Ajaccio a néanmoins perdu 15 matches contre l'OL dans l'élite, son total le plus élevé contre un même adversaire avec Marseille.

• Ajaccio a bouclé la saison dernière avec seulement 19 buts encaissés en Ligue 2, le meilleur total pour une équipe sous la poule unique. En Ligue 1, le record est détenu par Paris en 2015/16 avec 19 buts concédés également.

RC Strasbourg – AS Monaco (samedi 6 août, 17h00)

• Strasbourg est invaincu lors de ses 4 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu chacune des 3 précédentes.

• Monaco a remporté 10 de ses 19 matches d'ouverture d'une saison de Ligue 1 au 21e siècle (5 nuls, 4 défaites), seul Lyon (14) fait mieux sur la période.

Clermont Foot – Paris Saint-Germain (samedi 6 août, 21h00)

• Clermont a glané 18 points à domicile en Ligue 1 la saison passée (4 victoires, 6 nuls, 9 défaites), soit le plus faible total parmi les équipes encore présentes cette saison.

• Paris a remporté chacun de ses 7 derniers matches de la 1re journée d'une saison de Ligue 1, meilleure série derrière Marseille entre 1989 et 2000 (10) et Bordeaux entre 1980 et 1988 (9).

Toulouse FC – OGC Nice (dimanche 7 août, 13h00)

• Branco van den Boomen qui va découvrir la Ligue 1 avec Toulouse, a délivré 21 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière, égalant à cette occasion le meilleur total pour un joueur sur une même saison dans les 5 grands championnats et leur deuxième division, jusqu'ici détenu par Lionel Messi et Thomas Müller en 20192020.

• De retour sur le banc niçois cette saison, Lucien Favre affiche le 2e meilleur bilan pour un entraîneur du Gym à minimum 10 matches en Ligue 1 (1.74 point par match) juste derrière le coach sortant Christophe Galtier (1.76). C'est sous son commandement que Nice avait terminé 3e en 2016/17 avec 78 points, 2e plus haut total de l'histoire du club en comptant 3 points pour une victoire derrière 1958/59, saison de son dernier titre (80).

Angers SCO – FC Nantes (dimanche 7 août, 15h00)

• Angers a remporté chacun de ses 3 derniers matches d'ouverture d'une saison de Ligue 1, après n'avoir remporté aucun des 3 précédents (1 nul, 2 défaites).

• S'il joue, Moussa Sissoko disputera son premier match de Ligue 1 depuis près de 10 ans, le 19 janvier 2013 avec Toulouse contre Nancy. Entre temps, la recrue de Nantes a disputé 295 matches de Premier League (avec Newcastle, Tottenham et Watford), seuls César Azpilicueta (309) et James Ward-Prowse (297) en ont joué plus parmi les joueurs de champ sur la période.

RC Lens – Stade Brestois 29 (dimanche 7 août, 15h00)

• Lens n'a remporté aucun de ses 6 derniers matches d'ouverture d'une saison de Ligue 1 (5 défaites suivies d'un nul), ne marquant jamais plus d'un but sur la période.

• Brest n'a remporté aucun de ses 9 derniers matches d'ouverture d'une saison de Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), alternant à chaque fois entre nul et défaite. La saison passée, le SB29 avait partagé les points avec Lyon (1-1).

Lille OSC – AJ Auxerre (dimanche 7 août, 15h00)

• Lille est l'équipe qu'Auxerre a le plus battu en Ligue 1 (30 fois). Auxerre est d'ailleurs la seule équipe actuelle de L1 contre laquelle Lille a perdu plus de la moitié de ses matches dans l'élite (30/58).

• Benoit Costil, nouveau gardien d'Auxerre, n'a plus gardé la moindre clean sheet en Ligue 1 depuis le 16 mai 2021, soit 26 matches de suite en concédant au moins un but (63 buts encaissés).

Montpellier HSC – ES Troyes AC (dimanche 7 août, 15h00)

• Montpellier va recevoir pour la 1re journée de Ligue 1 pour la 17e saison consécutive. Le MHSC a toujours joué à domicile à la 1re journée au 21e siècle (16 réceptions - 6 victoires, 5 nuls, 5 défaites), comptant 3 réceptions de plus que toute autre équipe sur la période.

• Troyes n'a remporté son match d'ouverture d'une saison de Ligue 1 qu'une seule fois, en 2001 contre Guingamp (3-0), pour 3 nuls et 6 défaites.

Stade Rennais – FC Lorient (dimanche 7 août, 17h05)

• Rennes a toujours marqué lors de ses 15 réceptions de Lorient en Ligue 1 (27 buts), soit l'adversaire qu'il a le plus accueilli dans l'élite en marquant à chaque fois derrière Angers (25).

• Recordman des matches joués en Ligue 1 avec Marseille (469), le nouveau portier de Rennes Steve Mandanda va connaître son deuxième club dans l'élite. Lorient (5-3 au Vélodrome le 24 avril 2015) et Rennes (5-2 au Vélodrome le 18 mars 2016) sont 2 des 4 clubs qui sont parvenus à marquer au moins 5 buts contre lui lors d'un même match de L1, en compagnie de Monaco et Lyon.

Olympique de Marseille – Stade de Reims (dimanche 7 août, 20h45)

• Marseille est l'équipe que Reims a le plus battu en Ligue 1 (31 fois). L'OM affiche d'ailleurs son pire pourcentage de défaites contre une équipe affrontée plus de 2 fois en L1 contre les Champenois (48% - 31/65).

• Reims est invaincu lors de ses 5 derniers matches d'ouverture d'une saison de Ligue 1 disputés à l'extérieur (3 victoires, 2 nuls) après avoir perdu les 3 précédents.