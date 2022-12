STATS – Les chiffres à retenir après le festival offensif de l'OM contre Toulouse

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le festival offensif de l'OM contre Toulouse (6-1).

● Vainqueur 6-1 de Toulouse ce soir, l'OM s'est imposé par au moins 5 buts d'écart en Ligue 1 pour la première fois depuis le 5 novembre 2017 contre Caen (5-0 au Vélodrome).

● Battu 6-1 par l'OM ce soir, Toulouse a subi sa plus large défaite en Ligue 1 depuis le 7 novembre 2015 au Parc des Princes contre le PSG (0-5).

● Hors c.s.c, Marseille compte 5 buteurs différents contre Toulouse ce soir (Rongier, Kolasinac, Payet, Under et Tavares), son total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 depuis le 23 août 2015 contre Troyes (5 également).

● L'OM a bénéficié de trois buts contre son camp en Ligue 1 cette saison, c'est plus que toute autre équipe.

● Valentin Rongier n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 23 décembre 2020 contre Angers, mettant ainsi fin à une série de 57 rencontres consécutives sans marquer dans l'élite. Il a inscrit son 10e but en L1 (8 avec Nantes et 2 avec Marseille).

● Sead Kolasinac a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 avec Marseille (1 but contre Monaco le 13 novembre et 1 but ce soir contre Toulouse), lui qui n'avait marqué que 2 buts lors de ses 112 précédents matches dans les 5 grands championnats européens.

● Nuno Tavares (OM) a inscrit 4 buts en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre défenseur.

● Toulouse est désormais l'adversaire contre lequel Dimitri Payet est impliqué sur le plus de buts en Ligue 1 (15 - 7 buts, 8 passes décisives). Le milieu de l'OM n'a marqué davantage de buts contre aucune autre équipe de l'élite.

● Rasmus Nicolaisen est le premier joueur de Toulouse à marquer contre son camp en Ligue 1 depuis Mathieu Gonçalves le 25 août 2019 contre Paris au Parc des Princes.

● Depuis le début de saison 2021-2022 en Ligue 1 + Ligue 2, seuls Wissam Ben Yedder (11) et Dimitri Payet (8) ont marqué plus de buts sur penalty que le milieu de Toulouse Branco van den Boomen (7) dans ces deux divisions.